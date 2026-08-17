Соло в моно

Экс-гитарист бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский выпустил сольный альбом «Zabl Mono», который, с точки зрения Игоря Гаврилова, лучше всего вписывается в понятие «авторская песня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка музыкального альбома «Zabl Mono» Андрея Заблудовского

Фото: Секрет Обложка музыкального альбома «Zabl Mono» Андрея Заблудовского

Фото: Секрет

После того как вышедший в 2023 году мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» стал самым популярным мюзиклом в истории отечественного театра, авторы основного музыкального материала Максим Леонидов и Николай Фоменко приступили к созданию первого за долгое время альбома. Песен набралось на целых два — «SPB FM Stereo, Vol.I» (2024) и «SPB FM Stereo, Vol.II» (2025), и второй вышел даже мощнее первого. А в 2026 году появился еще и сборник обновленных версий хитов «Секрета» 1980-х — «Big Beat 83». Гитариста Андрея Заблудовского и барабанщика Алексея Мурашова к работе не привлекали, но в выходных данных выразили им благодарность «за то, что были мысленно с нами». С новым и старым материалом Леонидов и Фоменко гастролируют по всему миру в формате дуэта с сессионными музыкантами.

Если проводить привычные параллели между «Секретом» и The Beatles, то Андрей Заблудовский был в ленинградском квартете Джорджем Харрисоном, правда, весьма условно. В обойме суперхитов «Секрета» его песен — одна-две и обчелся. Однако именно со дня его прихода в группу в 1983 году «Секрет» ведет отсчет своей истории. Поэтому альбомы, которые он выпускал под брендом «Секрет-99», вызывали уверенный интерес поклонников группы. Первый за долгие годы сольный альбом живущего в Париже Заблудовского вышел на аккаунтах «Секрета», то есть внутри секретовской вселенной. Однако название новой работы — «Zabl Mono» — подчеркивает верность гитариста собственному творческому вектору.

Наиболее секретовский на этом альбоме звук — у песни «20 лет». Хотя стартует трек как раз в духе главных конкурентов «Секрета» — «Браво». Тем не менее вокальные партии в припеве записаны в точности как у «Секрета».

В целом альбом «Zabl Mono» записан с замахом на гораздо более широкий стилистический спектр. По сути, «роком» здесь можно назвать не так уж много песен. В их числе — стартовая песня с кельтскими мотивами «Трубадур», в которой Андрей Заблудовский заявляет: «Я пою и я играю, больше ничего не надо». Регги «Кивили чимпензе» повествует о племени пигмеев, которое не хочет иметь ничего общего с человеческой цивилизацией. В идущей следом «Зебре» под тоскливый напев дудука Андрей Заблудовский предсказуемо жонглирует образом «жизни как зебры»: «Белая полоса, черная полоса. Знаешь, у этой зебры твои глаза». В песне «Космонавт» Андрей Заблудовский делится со слушателем своим увлечением стилем «джаз-мануш». В тексте высмеивается мем «Космонавты летали — бога не видели»: «Так чего ж ты летал, дурачок?» Ирония получилась на любителя.

Несмотря на жизнь во Франции, крайне продвинутой в музыкальном смысле стране, Заблудовский в представлениях о прекрасном остался где-то в 1990-х.

В песне «Поколение Й», он вспоминает кинчевское «поколение, молчащее по углам», но и «поколению Z» ставит жесткий диагноз: «У них в наушниках давно уже играет рэп, все заменил искусственный интеллект». Такой ход событий гитаристу явно не по душе. В недавнем посте в соцсетях он пишет: «Задолбали называть рэперов "музыкантами" — к музыке они не имеют никакого отношения». Здесь стоит вспомнить, что Максим Леонидов еще в 2017 году пустил в свою песню «Губами из воздуха» рэпера по имени Эрнесто Заткнитесь. Да и в целом альбомы альянса Леонидов—Фоменко звучат жестче и современнее.

Ощущение «нафталина» остается от альбома «Zabl Mono» не из-за антипатии к рэпу. Вся финальная часть альбома — это «вайб» прошлого века, вкус 90-х. Если песня «Амен», повествующая о богооставленности мира, вызывает прямые ассоциации с Александром Розенбаумом, то в неожиданно англоязычной «When You Go Away» легко опознается преклонение перед Стингом. Целое поколение отечественных музыкантов выросло в этом коридоре, между «Вальсом Бостон» и «La Belle Dame Sans Regrets». Им там тепло и уютно.