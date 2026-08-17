Канье Уэст впервые выступит в России уже этой осенью. Рэпер даст два концерта 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы Say Agency. Выступления артиста подтвердил и его концертный менеджер, пишут СМИ. Тем временем билеты уже поступили в продажу. Самые дешевые стоят 9 тыс. руб., танцпол — около 25 тыс. руб., а места в VIP-ложах доходят до 160 тыс. руб. Интерес оказался настолько высоким, что после анонса сайт «Газпром Арены» не выдержал наплыва пользователей. На недавнем концерте Канье в Алма-Аты одной из проблем стали перекупщики после старта продаж билеты массово появились на вторичном рынке. Теперь то же происходит и в Санкт-Петербурге. Места номиналом от 9 тыс. руб. до 17 тыс. руб. уже предлагают за 25-30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

“Ъ FM” позвонил одному из перекупщиков под видом покупателя:

— Там сектор А. На концерт "Калининграда" взял билет туда же — по-видимому, это один из лучших секторов. Выбирал по памяти, посмотрел, что еще доступно, потому что почти все уже раскупили. Купить билет тоже было довольно сложно. Я взял за 46,5 тыс. руб. С наценкой получилось около 50 тыс. руб. — Как вы считаете, лучше сейчас покупать или подождать? Может, цены еще немного снизятся? —Я думаю, наоборот, они вырастут. Сейчас Яна Рудковская, если знаете, кто это, подтвердила, что он приедет. А если он сам выложит у себя на сайте информацию о концертах в Санкт-Петербурге и Москве, это уже будет официальное подтверждение. Тогда билеты начнут быстро раскупать. —Как вообще проверить, что билет настоящий? —Я могу показать личный кабинет, номер заказа, ряд и место. QR-кодов пока нет. Есть кнопка возврата — билет можно вернуть. Когда я его покупал, он довольно долго не приходил, около 30 минут. Я уже начал думать, не обман ли это. Потом написал в поддержку, и все решилось. При оплате в банковском приложении тоже был указан не какой-то неизвестный ИП, а официальный сайт. Я решил выложить информацию о билете. Купит кто-то его или нет — в любом случае мы с девушкой сходим. У меня два места рядом, я выбирал их для себя.

За свое выступление Канье Уэст запрашивал около 8 миллионов долларов, рассказал “Ъ FM” президент концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который участвовал в переговорах с артистом. Однако отбить эту сумму, по его словам, будет непросто:

«Мы вели переговоры о его концертах в России в июне. Нам предлагали провести стадионные концерты в октябре или ноябре, причем только в одном городе. Два города он почему-то совершенно не хотел рассматривать. Гонорар за выступление составлял порядка $7-8 млн. Но меня беспокоит то, что на сравнительно небольшом стадионе в Алма-Аты, рассчитанном примерно на 30 тыс. человек, было продано только 65-70% билетов.

Это очень плохой сигнал с точки зрения востребованности артиста на российском рынке.

Есть и еще один фактор, который усложняет организацию концертов: разрушенные таможенные связи и проблемы с временным ввозом и вывозом специфического оборудования, которое артист привозит с собой. Крупное оборудование — звук, свет, техника и так далее — обеспечивается на месте по их спецификациям. А вот с отдельными элементами, такими как надувная конструкция сцены, проекции и некоторые другие компоненты, могут возникнуть серьезные проблемы».

Есть вопросы и к условиям проведения самого шоу. В оферте указано, что организатор может изменить состав исполнителей до начала мероприятия без уведомления зрителей, и это не дает права вернуть билет. В Say Agency заявили, что этот пункт попал в документ по ошибке. Кроме того, изначально концерт планировали провести в Лужниках. Но, по словам главы Say Agency Анны Субчевой, команда артиста изучила погодные условия и решила, что московская площадка может создать неудобства для зрителей. С чем связан столь поздний анонс? И почему в итоге выбрали именно Санкт-Петербург? На эти вопросы “Ъ FM” ответил сооснователь пространства K-30 и фестиваля «Планета K-30» Дмитрий Агалаков:

«Артисты такого калибра не приезжали к нам уже очень давно. Все сильно зависит от масштаба звезды: некоторые артисты бронируются за три-четыре года. Промоутер может ждать подходящего момента, когда менеджмент будет готов согласовать выступление. Если решены вопросы гонорара, логистики и актуальности выступления артиста в конкретной стране, дальше остаются технические нюансы: визовые и документальные вопросы, размещение, фейсинг, реклама — все стандартные организационные процессы. Времени для этого более чем достаточно. Тем более анонс публикуется не в тот момент, когда выступление только подтверждается.

Думаю, здесь все-таки действует определенная стратегия анонсирования. В Казахстане, Тбилиси и Стамбуле уже было достаточно много российских зрителей, поэтому было бы опрометчиво анонсировать шоу в России до того, как состоялись концерты в странах СНГ и ближайшего зарубежья.

Получается последовательная коммуникация. Вполне разумно ожидать, что в России артист сможет дважды собрать стадион. Почему для проведения концертов выбрали арену в Санкт-Петербурге, а не в Москве? Здесь можно только догадываться. Возможно, стадион просто больше подходит, чем московские арены. Кроме того, это единственная арена в стране с полностью закрывающейся крышей. В Казахстане концерт перенесли в том числе из-за непогоды и проблем с электричеством. Возможно, техническая оснащенность "Газпром Арены" тоже стала одним из факторов».

Российский концерт артиста анонсируют не впервые. Еще в 2024 году СМИ и телеграм-каналы писали о возможных выступлениях Уэста в «Лужниках» и на «Газпром Арене», однако площадки эту информацию опровергали. Впрочем, тогда рэпер в Россию все же приехал, но только на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.