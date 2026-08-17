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Армия России поразила два судна с военными грузами в портах Одесса и Николаев

Российские военнослужащие ударили по сухогрузу с вооружением и боеприпасами для ВСУ в порту Одесса. Также атаке подверглось судно с военными грузами в порту Николаев. При ударе применялись ударные БПЛА и высокоточное оружие, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ночь на 17 августа, по данным оборонного ведомства, российские дроны поразили патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одесса. Согласно сводке, он отвечал за «безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки».

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