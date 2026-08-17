Российские дроны ударили по патрульному катеру типа «Тарантул» в порту Одесса
Вооруженные силы России в ночь на 17 августа атаковали патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одесса. При атаке применялись ударные беспилотники, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
По данным оборонного ведомства, катер обеспечивал «безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки». Под удар в порту Одесса также попали резервуары с топливом.
В порту Измаил, согласно сводке, поражены причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.
Накануне Минобороны России отчитывалось об ударе по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Тогда же атаке подверглись военное предприятие в Киеве, металлургический комбинат в Кривом Роге и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.
Вооруженные силы России 14 августа поразили резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одесса и склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинской армии в порту Южный. За последнюю неделю российские военные нанесли удары по 15 украинским судам, включая семь сухогрузов и пять патрульных катеров ВСУ. Ранее, 12 августа, российское Минобороны сообщало об ударе по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, используемой для обеспечения топливом Вооруженных сил Украины.
Российские вооруженные силы регулярно отчитываются об ударах по морской инфраструктуре Украины. Так, 11 августа Минобороны России сообщило об ударе беспилотниками по патрульному катеру ВСУ в акватории Черного моря, южнее Одессы, который сопровождал сухогрузы с вооружением. В начале августа, 5 августа, Вооруженные силы России поразили два сухогруза южнее и восточнее Одессы, доставлявших грузы военного назначения, а 4 августа были атакованы четыре сухогруза и два безэкипажных катера ВСУ в Черном море.