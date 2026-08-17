Российские дроны ударили по патрульному катеру типа «Тарантул» в порту Одесса

Вооруженные силы России в ночь на 17 августа атаковали патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одесса. При атаке применялись ударные беспилотники, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

По данным оборонного ведомства, катер обеспечивал «безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки». Под удар в порту Одесса также попали резервуары с топливом.

В порту Измаил, согласно сводке, поражены причальный терминал, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, ангары с западной военной техникой, а также склады безэкипажных катеров.

Накануне Минобороны России отчитывалось об ударе по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса. Тогда же атаке подверглись военное предприятие в Киеве, металлургический комбинат в Кривом Роге и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.