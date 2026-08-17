«Локомотив» и «Галатасарай» согласовали трансфер полузащитника Батракова

Московский «Локомотив» и стамбульский «Галатасарай» достигли договоренности об условиях перехода полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным издания, сумма трансфера составит €25 млн, еще €4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также клубы «согласовали рассрочку, в которую будет выплачена эта сумма». Сделка будет завершена в ближайшие дни, после чего футболист подпишет с «Галатасараем» четырехлетнее соглашение.

21-летний Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он дебютировал в марте 2024 года. В 84 матчах за клуб полузащитник забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи. По итогам прошлого сезона игрок стал бронзовым призером чемпионата России.

«Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Команда 26 раз выигрывала первенство страны и является рекордсменом по этому показателю. В этом сезоне клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Арнольд Кабанов