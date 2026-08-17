Теннисист Даниил Медведев выиграл первый матч в Цинциннати

В американском штате Огайо набирает ход Сincinnati Open — объединенный «тысячник» Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) c общим призовым фондом $16,8 млн. Россиянин Даниил Медведев, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, в 1/32 финала провел свой первый матч под руководством нового тренера — Андрея Голубева из Казахстана и в двух партиях победил аргентинца Марко Трунгеллити.

Отличительной особенностью «тысячника» в Цинциннати, последнего крупного турнира перед US Open, который стартует в самом конце августа, всегда были погодные условия. Сочетание высокой температуры воздуха с высокой влажностью порой превращает самый заурядный теннисный матч в сущее мучение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эксперимент повышенной влажности».