Эксперимент повышенной влажности

В американском штате Огайо набирает ход Сincinnati Open — объединенный «тысячник» Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) c общим призовым фондом $16,8 млн. Россиянин Даниил Медведев, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, в 1/32 финала провел свой первый матч под руководством нового тренера — Андрея Голубева из Казахстана и в двух партиях победил аргентинца Марко Трунгеллити.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Отличительной особенностью «тысячника» в Цинциннати, последнего крупного турнира перед US Open, который стартует в самом конце августа, всегда были погодные условия. Сочетание высокой температуры воздуха с высокой влажностью порой превращает самый заурядный теннисный матч в сущее мучение.

В прошлом году в этой душегубке не выжил Янник Синнер, который уже после пяти геймов отказался от продолжения борьбы в финале против Карлоса Алькараса, а на этот раз досрочно выбыл из борьбы Новак Джокович, приехавший в Цинциннати впервые после своей победы трехлетней давности. Легко взяв первый сет у аргентинца Тьяго Агустина Тиранте, 39-летний серб неожиданно сдал, потерпел поражение в трех партиях и заметил, что через год, его, видимо, в Цинциннати не будет.

Даниилу Медведеву, который по итогам недавнего «мастерса» в Монреале переместился в рейтинге с шестого места на седьмое, пропустив вперед американца Бена Шелтона, в стартовом матче тоже достался соперник из Аргентины — 91-я ракетка мира 36-летний Марко Трунгеллити, пробивавшийся в основную сетку через квалификацию.

Этот ветеран играет в не самый типичный, но по-своему зрелищный теннис, основанный на разнообразных подкрутках, подрезках и иных интересных технических элементах. Не обладая достаточной мощью, добивается побед над соперниками из элиты Трунгеллити нечасто, но пощекотать нервы он умеет. Неудивительно, что, взяв первый сет, Медведев во втором уступал — 2:5. Победа пришла к нему лишь после того, как в девятом и десятом геймах удалось отыграть по одному сетболу. В итоге — 6:4, 7:5.

Однако главной особенностью этой встречи стал отнюдь не ее сценарий. Дело в том, что в этом матче в качестве тренера Медведева впервые выступал 39-летний Андрей Голубев.

Родившись в России, он в 15 лет переехал с родителями в Италию, а в 20 лет вместе с группой, состоявшей из нескольких российских теннисистов, перешел под флаг Казахстана. На счету Голубева, который предпочитал агрессивный теннис на задней линии, один титул АТР, завоеванный в Гамбурге в 2010 году, два финала и высшее за карьеру 33-е место в мировой классификации.

В медведевской команде Голубев, не имевший ранее тренерского опыта, сменил шведа Томаса Юханссона, с которым сильнейший российский теннисист расстался в последние дни Wimbledon. Насколько успешным и продолжительным получится это экспериментальное сотрудничество, сказать трудно. На данный момент речь идет лишь о двух состязаниях — «мастерсе» в Цинциннати и Открытом чемпионате США, а поскольку в последние месяцы Медведев не показывает хороших результатов, их взаимоотношения с Голубевым могут развиваться по-разному.

В следующем раунде чемпиону Сincinnati Open 2019 года, кстати, предстоит не самое простое испытание — противоборство с находящимся в отменной форме американцем Брэндоном Накашимой, который недавно дошел до финала в Монреале, поднялся в рейтинге на 22-е место, выше которого никогда не бывал и, быстро адаптировавшись к трудным условиям в Цинциннати, переиграл своего соотечественника Александара Ковачевича — 6:2, 7:5. Впрочем, в серии личных встреч с Накашимой россиянин пока ведет — 3:0, причем в предыдущий раз они соперничали сравнительно недавно — в январе этого года в финале турнира в австралийском Брисбене.

Россиянин Андрей Рублев взял верх над испанцем Пабло Карреньо Бустой — 7:6 (7:5), 6:1 — и теперь сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Победитель их противостояния в 1/8 финала встретится с победителем матча Медведев—Накашима. А главным воскресным сюрпризом в Цинциннати стало поражение недавнего монреальского триумфатора Шелтона от проходившего квалификацию португальца Жайме Фарии — 4:6, 4:6.

Евгений Федяков