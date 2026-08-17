Новый глава РЭО оценил уровень цифровизации в области обращения с ТКО

Новый глава «Российского экологического оператора» (ППК РЭО) Павел Косов заявил, что в компании уже создана серьезная цифровая база. Необходимо оценить эффективность существующих систем, прежде чем вводить новые, отметил господин Косов в интервью «Ъ».

«Прежде чем говорить о новых решениях, нужно оценить, насколько эффективно работают существующие системы и где они требуют развития», — отметил глава РЭО. Так он ответил на вопрос о степени цифровизации в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

При этом Павел Косов подчеркнул важность цифровизации для отрасли. Он отметил, что качество данных — одно из ключевых условий управляемости в сфере, где одновременно работают регионы, операторы, перевозчики и другие участники. В «“Росагролизинге” мы последовательно переводили значительную часть процессов в цифровой контур именно потому, что при большом масштабе операций ручной контроль быстро перестает быть достаточным», — рассказал глава РЭО.

Как писал «Ъ» в июне, власти обсуждают способы повысить производительность труда и уровень цифровизации в строительной отрасли. Среди обсуждаемых мер — стимулирование инвестиций в инфраструктуру, в том числе за счет программы льготного финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры.

Подробности — в интервью Павла Косова «Ъ».