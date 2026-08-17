Новый глава РЭО оценил уровень цифровизации в области обращения с ТКО
Новый глава «Российского экологического оператора» (ППК РЭО) Павел Косов заявил, что в компании уже создана серьезная цифровая база. Необходимо оценить эффективность существующих систем, прежде чем вводить новые, отметил господин Косов в интервью «Ъ».
«Прежде чем говорить о новых решениях, нужно оценить, насколько эффективно работают существующие системы и где они требуют развития», — отметил глава РЭО. Так он ответил на вопрос о степени цифровизации в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
При этом Павел Косов подчеркнул важность цифровизации для отрасли. Он отметил, что качество данных — одно из ключевых условий управляемости в сфере, где одновременно работают регионы, операторы, перевозчики и другие участники. В «“Росагролизинге” мы последовательно переводили значительную часть процессов в цифровой контур именно потому, что при большом масштабе операций ручной контроль быстро перестает быть достаточным», — рассказал глава РЭО.
Как писал «Ъ» в июне, власти обсуждают способы повысить производительность труда и уровень цифровизации в строительной отрасли. Среди обсуждаемых мер — стимулирование инвестиций в инфраструктуру, в том числе за счет программы льготного финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры.
Подробности — в интервью Павла Косова «Ъ».
17 августа 2026 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Павла Косова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), ранее он возглавлял АО «Росагролизинг». В первом интервью на новой должности господин Косов заявил о планах по аудиту текущего состояния и диалогу с участниками отрасли для понимания барьеров частного капитала.
К концу 2025 года в отрасли обращения с отходами работали 184 региональных оператора в 263 зонах, а контроль за отраслью осуществлялся через Федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ТКО (ФГИС УТКО). Эта система позволяет в реальном времени мониторить контейнерные площадки, мусоровозы и объекты инфраструктуры. Однако, в конце 2025 года потребовалось экстренное продление эксплуатации временных полигонов из-за проблем со своевременным вводом новых объектов.
В целом, контракты первых региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были заключены на 10 лет, и сейчас предстоит оценить эффективность их работы и провести новые конкурсные отборы. К 2036 году контроль за обращением с ТКО планируется сделать полностью автоматизированным, с использованием камер, весов и навигационных датчиков.