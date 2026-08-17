В Калининграде открывается фестиваль короткометражного кино «Короче»

18 августа в Калининграде стартует фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В три конкурсные программы вошло 50 фильмов. В этом году фестиваль впервые получил международный статус: в короткометражном конкурсе участвуют авторы из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Ирана.

Главная задача фестиваля — служить своеобразной витриной кинематографических талантов. Начинающие авторы могут показать здесь свои первые (вторые или третьи) опыты и привлечь внимание продюсеров и прокатчиков.

Подробности — в материале «Буква ''Ё'' и девочки с бритвами».