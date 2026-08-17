Буква «Ё» и девочки с бритвами

18 августа в Калининграде стартует фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В этом году в три конкурсные программы вошло 50 фильмов, и впервые в их числе работы из зарубежных стран. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер фильма «Девочки учатся бриться» Ольга Панкратова показывает 90-е глазами двух старшеклассниц

Фото: Vereteno Режиссер фильма «Девочки учатся бриться» Ольга Панкратова показывает 90-е глазами двух старшеклассниц

Фото: Vereteno

Фестиваль «Короче» проводится в Калининграде с 2013 года, и его основная функция — служить своеобразной витриной кинематографических талантов. Начинающие авторы могут показать здесь свои первые (вторые или третьи) опыты и привлечь внимание продюсеров и прокатчиков. С 2023 года на «Короче» проводится и конкурс полнометражных дебютов, где участвуют режиссеры, преодолевшие планку короткого метра.

Третья конкурсная программа — «Короче, звезды» — состоит из короткометражек с участием известных актеров. Победителя в ней определяет зрительское голосование. Организаторы фестиваля в последние годы стараются выйти за рамки чисто индустриального мероприятия и превратить «Короче» в событие как минимум городского масштаба, что им вполне удается.

В этом году фестиваль впервые получил международный статус: в короткометражном конкурсе участвуют авторы из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Ирана.

По словам продюсера «Короче» Андрея Калинкина, организаторов «приятно удивил» интерес со стороны режиссеров из дружественных стран, и они надеются в дальнейшем расширить географический охват.

В конкурсе полнометражных дебютов в этом году — восемь фильмов, половина из них снята женщинами: гендерный паритет на российских кинофестивалях случается все чаще, но все еще заслуживает отдельного упоминания.

Драма «Бо-бо» Анастасии Кузиной рассказывает о девочке, жизнь которой портит большое родимое пятно на лице, но, когда она от него избавляется, выясняется, что это не решает ее трудностей во взаимоотношениях с окружающим миром.

Картина Ольги Панкратовой «Девочки учатся бриться» тоже посвящена девичьим горестям и радостям: это история взросления двух подруг из маленького города в конце 1990-х.

Марина Калецкая не только сняла лирическую драму «Друг» о паре, чьи чувства подвергаются испытаниям временем и расстоянием, но и сыграла в ней главную роль.

Триллер «Совок» Дианы Кади разрабатывает любимую нашими режиссерами криминальную тему. Опасного «авторитета» играет, конечно же, Алексей Серебряков.

Конкурсные фильмы, снятые мужчинами, тоже представлены в полном жанровом разнообразии. Главная героиня романтической мелодрамы «80 ударов в минуту» Григория Калинина разыскивает мужчину своей мечты, увиденного во сне.

В драмеди «Жизнь после смерти» Артема Дубра молодой человек пытается справиться с горем после смерти матери с помощью юмора и иронии.

В абсурдистской комедии «E» Евгения Акентьева молодой писатель работает над книгой о «самой недооцененной букве русского алфавита», пока вокруг него творится всякая дичь.

А в детективе «Хороший отец» Леонида Гардаша подросток становится свидетелем похищения, что запускает цепь разрушительных событий.

Выбирать среди картин лучшую будет равноправное жюри: режиссер и сценарист Анна Меликян, актриса и продюсер Виктория Исакова, режиссер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев, режиссер и сценарист Юрий Быков, а также продюсер Сайёра Худайбердиева из Узбекистана.

В конкурсе короткометражного кино участвуют 28 фильмов — как дебютных, так и снятых уже отметившимися на «Короче» режиссерами.

Победителей определит жюри, в состав которого вошли актриса, режиссер и продюсер Дарья Мороз, режиссер и сценарист Клим Козинский, генеральный продюсер и основатель независимой кинокомпании Bosfor Pictures Иван Яковенко и продюсер, сценарист, основатель кинокомпании «КиноЦех» Андрей Липов.

Откроется фестиваль лирической комедией «Невероятная Татьяна Викторовна» режиссера Алексея Кокорина, снятой по пьесе «Космос» российского драматурга и сценариста Алексея Житковского. Член жюри полнометражного конкурса Виктория Исакова сыграла в фильме главную роль провинциальной учительницы, а также выступила его креативным продюсером.