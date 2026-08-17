Бюджет не привлек ординаторов

В медицинских вузах не хватает ординаторов. По этой причине крупнейшие университеты и федеральные центры экстренно добирают студентов на бюджет, утверждают источники издания «Медвестник». Приемную кампанию продлили до конца лета. Опрошенные “Ъ FM” эксперты считают, что кризис набора возник из-за принятого в 2025 году закона об обязательных отработках. Чего опасаются студенты? И какие альтернативы вузовой ординатуре они находят?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В ординатурах медвузов остались сотни пустых мест. Выпускники специалитета просто не хотят продолжать учебу. По данным на 10 августа, в Сеченовском университете пустовало почти 200 мест, в Пироговском — 189, а в Федеральном центре Бурназяна —123. Такая же ситуация наблюдается не только в Москве. С проблемой недобора также столкнулись вузы в Санкт-Петербурге, Томске, Ростове, Новосибирске и Омске. Эта ситуация связана с тем, что за бюджетные места никто бороться и не хочет, говорит москвичка Марьяна, которая поступила в ординатуру этим летом:

«В 2026 году все бюджетные места фактически стали целевыми. Поступление на бюджет обязывает студента в течение следующих двух лет заключить целевой договор, но до поступления он не знает, с какой организацией его придется заключать. Для абитуриентов это риск оказаться после окончания учебы в другом городе или регионе. Поэтому люди с высокими баллами, которые раньше конкурировали за бюджетные места, в этом году стали выбирать контракт».

При поступлении на специалитет высокая конкуренция сохраняется — в среднем это 19 человек на место. Те же вузы экстренно пытаются закрыть бюджет в ординатуре, замечают медицинские юристы. По данным «Медвестника», нехватка абитуриентов особенно сильно ощущается среди узких специализаций — анестезиологи-реаниматологи, скорая помощь и онкология. Вчерашние выпускники не желают рисковать карьерой, считает профессор Мединститута РУДН Марина Артемьева:

«Абитуриенты боятся, что после окончания обучения придется отрабатывать по распределению в других городах. Сейчас ординатура есть не только при медицинских вузах — ведущие московские больницы также набирают ординаторов, причем бюджетных мест там значительно больше. Выпускники рассчитывают, что после обучения смогут остаться работать в Москве. Кроме того, их беспокоит обязательное наставничество и риск отрабатывать за постдипломное образование бесплатно.

Первый год новой системы остается непонятным, в том числе неясно, как будет работать распределение по стране. Поэтому абитуриенты предпочитают ведущие московские клиники».

Новые правила о заключении целевого договора вступили в силу 1 марта. Теперь все бюджетники обязаны подписать такой документ до итоговой аттестации. Если целевик бросает учебу или не отрабатывает положенный срок, он возвращает все затраты государства и сверху оплачивает штраф в двукратном размере. Иногда эта сумма может достигать 4 млн руб. Поэтому для студентов такая форма обучения становится совсем невыгодной, отмечает основатель проекта «Ordinatura.org» Владислав Ледовский:

«Обучение на платной основе в московских вузах, например в Сеченовском университете, стоит 1,2-1,3 млн руб. за два года. При целевом обучении расторжение договора обойдется почти в три раза дороже — примерно в 3,7 млн руб.

Врачи неохотно заключают такие договоры, поскольку они создают серьезные финансовые обязательства, но при этом не дают четких социальных гарантий.

По закону, заказчик обязан предоставлять меры социальной поддержки, однако не уточняется, какие именно и в каком объеме».

По подсчетам аналитиков, средний срок окупаемости медицинского образования сейчас составляет 15 лет. В ведущих столичных вузах год обучения стоит от 350 тыс. руб. до 1,5 млн руб. В региональных университетах цены ниже, там стоимость обучения начинается от 150 тыс. руб.

Астон О'Салливан, Леонид Пастернак