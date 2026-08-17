На Урале арестовали двух рецидивистов по делу об ограблении 85-летней пенсионерки

Тавдинский районный суд заключил под стражу до 14 октября двух местных жителей по обвинению в ограблении 85-летней пенсионерки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении грабежа, группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).По версии следствия, ночью 14 августа 43-летний Владимир Желдак и 51-летний Андрей Грязнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, скрыв лица под масками, незаконно проникли в квартиру женщины, где, применив к ней насилие, не опасное для жизни или здоровья, похитили 3 тыс. руб.

Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о преступлении в дежурную часть сообщила социальный работник. По его словам, пенсионерка не запирала входную дверь, поскольку самостоятельно обслуживать себя не может и пользуется услугами социальных работников. Этим обстоятельством, по данным полиции, и воспользовались злоумышленники. Чтобы скрыть лица, мужчины изготовили самодельные маски из брюк. Проникнув в жилище, один из фигурантов ударил женщину по голове, после чего они под угрозой расправы и поджога дома забрали деньги у пенсионерки.

«Важной деталью, которая помогла оперуполномоченным в розыске жуликов, стали крестик с иконкой и татуировки в виде звезд на груди одного из нападавших. Нечестивцами оказались ранее неоднократно судимые и неработающие граждане Грязнов и Желдак. По факту ограбления возбуждено уголовное дело»,— сообщил полковник Горелых.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигурантов на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Полина Бабинцева