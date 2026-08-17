Ситуация на российском фондовом рынке вновь складывается неблагоприятно: синхронно снижаются основные индексы — и акций, и облигаций, — слабеет рубль. После непродолжительной коррекции негативная динамика возобновилась. Главный вопрос, который сейчас задают инвесторы: к чему все это может привести? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Основная тенденция никак не коррелирует с действиями российского Центробанка. Регулятор снизил ключевую ставку, а доходности облигаций снова растут. Это означает, что рынок фактически выходит из-под контроля ЦБ: дальний конец кривой может подняться с 16% до 17% и выше. Рост доходности государственных облигаций приведет к повышению ставок на кредитном рынке, несмотря на действия Центробанка. Это крайне опасная ситуация, которая дополнительно ударит по российской экономике. Повышать ключевую ставку в таких условиях — очевидно, не лучший вариант. Если российский рынок начнет уходить в свободное плавание, сопровождающееся высокой турбулентностью и паническими настроениями, регуляторам придется вмешиваться. Каким образом — большой вопрос, но исторический опыт показывает, что такие меры могут быть эффективными.

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