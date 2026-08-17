Экс-депутата Госдумы Петрова заочно осудили за вывод средств из компании «Рольф»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2026 года прокуратура запросила для Сергея Петрова девять с половиной лет колонии общего режима, а для его предполагаемых сообщников — по девять лет заключения. Черемушкинский суд Москвы рассматривал уголовное дело в течение года, при этом более полугода защита безуспешно пыталась добиться передачи дела в другой суд. Ходатайство защиты было отклонено Мосгорсудом в марте 2025 года.

В феврале 2025 года Черемушкинский суд Москвы уже приговорил к восьми с половиной годам колонии экс-гендиректора компании «Рольф Эстейт» Анатолия Кайро, который являлся единственным фигурантом дела, реально оказавшимся на скамье подсудимых. Обвинение считает, что преступление было совершено в 2014 году, когда 3 млрд 938 тыс. рублей компании «Рольф» были выведены в Австрию по подложному договору купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт».

По версии следствия, Сергей Петров в 2014 году организовал вывод средств из «Рольфа» через кипрский офшор Panabel Limited. Для этого был составлен подложный договор купли-продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3 млрд 938 тыс. рублей, при этом реальная стоимость акций не превышала одного рубля. Через КБ «Капитал-Москва» деньги были переведены на счет кипрской фирмы в австрийском отделении Райффайзенбанка, а затем поступили основателю «Рольфа» через подконтрольные ему иностранные организации.

Защита обвиняемых настаивает на их невиновности, утверждая, что в деле отсутствовало само событие преступления и содержится масса противоречий. Адвокаты отмечали, что судом были ограничены возможности по представлению альтернативных заключений о стоимости акций, а также указывали на разницу в суммах ущерба в делах Анатолия Кайро и других фигурантов, основанных на одних и тех же документах.