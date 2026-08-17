Старый паспорт не пройдет

Еще четыре страны Евросоюза перестанут пускать россиян по загранпаспортам старого образца. Речь идет о документах без биометрии, которые выдаются на пять лет. Как следует из сообщения Еврокомиссии, новые ограничения введут Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. Действовать запрет начнет с 1 октября. Исключения составит только Швеция, туда можно будет въезжать вплоть до конца года с визами и видами на жительство, если те получены до 1 октября. Официальная причина таких мер — безопасность. В паспортах старого типа нет электронного чипа, поэтому проверить подлинность документа и личность владельца сложнее. А значит, выше риск подделок и мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков / Коммерсантъ

Сейчас оформлять небиометрический паспорт слишком рискованно, считает исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:

«Лучше иметь два загранпаспорта, причем оба — биометрические, нового образца. Старые, небиометрические паспорта все чаще отказываются принимать европейские консульства. Приехав в какую-либо страну, о которой мало пишут в российских СМИ, можно обнаружить, что там возникли проблемы со въездом по небиометрическому паспорту. На сайте МИДа или АТОРа может быть указано, что въезд разрешен, а на месте вам скажут, что нельзя. Причем выясниться это может буквально за день до поездки. Пограничник также может решить, что такой паспорт недействителен для въезда. Поэтому иметь небиометрический паспорт становится просто некомфортно: вы можете узнать о проблемах уже после оформления визы, буквально за месяц до поездки. Сейчас получать небиометрический паспорт, на мой взгляд, уже нет смысла.

С чем связано введение таких ограничений? Это вопрос безопасности, но он также связан с переходом Евросоюза на новую, автоматизированную систему пограничного контроля. Поэтому постепенный отказ от российских небиометрических паспортов, конечно, коррелирует с нежеланием некоторых государств принимать российских туристов. Если посмотреть на карту стран, которые принимают и не принимают такие паспорта, можно заметить закономерность: отказываются от них сейчас в основном государства, которые и так фактически ограничили российский въездной туризм. А принимают — страны, заинтересованные в российских туристах.

Но это временное разделение. В конечном счете все европейские государства перестанут принимать российские небиометрические паспорта — сейчас они просто оттягивают этот момент».

Как правило, прохождение границы с биометрическим загранпаспортом в разы удобнее и быстрее, но вероятность сбоя системы все равно исключать нельзя, говорит эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер:

«На пограничных переходах работают так называемые автоматические кабины. Обычно для их использования требуется биометрический паспорт и соответствующее гражданство или право на въезд. Как правило, процедура проходит без общения с пограничниками. Это упрощает пересечение границы, хотя сбои все равно возможны. Срок действия биометрического паспорта — 10 лет против пяти лет у небиометрического. В нем 46 страниц, а в паспорте старого образца — 36.

Процесс оформления биометрического паспорта несложный. Документы можно подать через портал "Госуслуги": заполнить электронное заявление и выбрать подразделение МВД. После проверки данных заявителя его приглашают лично сдать биометрические данные. Второй вариант — обратиться непосредственно в подразделение МВД по вопросам миграции. Третий — подать документы через МФЦ, если конкретный центр оказывает такую услугу. Срок изготовления составляет до одного месяца при подаче заявления по месту постоянной регистрации и до трех месяцев — если обращение происходит не по месту регистрации.

Для оформления понадобятся внутренний паспорт гражданина РФ, действующий загранпаспорт, если он есть, заявление на выдачу биометрического загранпаспорта, сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, военный билет или соответствующие документы для отдельных категорий мужчин, а также квитанция об оплате госпошлины. Во время оформления заявителя фотографируют и снимают отпечатки пальцев».

Сейчас ограничения на загранпаспорта старого образца действует уже в 15 странах Евросоюза. Среди них: Дания, Чехия, Франция, а также Литва, Германия, Польша и Финляндия.

Астон О'Салливан