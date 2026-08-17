Турция не может продать С-400 ради получения американских истребителей F-35

Турция по-прежнему рассчитывает на то, что США продадут ей истребители F-35, несмотря на существующие препятствия. Госдеп не готов дать зеленый свет на передачу турецкой стороне американских истребителей, пока та не избавится от российских систем ПВО С-400. Здесь у Анкары не все просто: переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об их продаже зашли в тупик.

Вашингтон неоднократно критиковал сделку Анкары с Москвой, указывая на несовместимость российской ПВО со стандартами НАТО, и выражал опасения, что в случае передачи Турции F-35 радары российского комплекса при совместной эксплуатации смогут считывать параметры малозаметности («стелс-характеристики») американских истребителей. Да и сам факт заключения соглашения был тогда воспринят как демонстративный выпад и попытка сближения с Россией.

Подробности — в материале «Анкара зашла на тупиковый путь».