Анкара зашла на тупиковый путь

Турция по-прежнему рассчитывает на то, что США продадут ей истребители F-35, несмотря на существующие препятствия. Госдеп, как хорошо известно, не готов дать зеленый свет на передачу турецкой стороне своих истребителей, пока та не избавится от российских систем ПВО С-400. Здесь у Анкары не все просто: переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об их продаже зашли в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские ракетные системы С-400 были доставлены на военную базу близ Анкары в июле 2019 года

Фото: Depo Photos / ZUMA Wire / ТАСС Российские ракетные системы С-400 были доставлены на военную базу близ Анкары в июле 2019 года

Фото: Depo Photos / ZUMA Wire / ТАСС

О том, что Турция все еще планирует получить американские истребители F-35, в минувшие выходные заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы ожидаем, что господин Трамп выполнит данное им обещание относительно истребителей F-35»,— заявил он в интервью Al Jazeera. Речь идет о заявлении президента США, сделанном им на саммите НАТО 7 июля в Анкаре. Тогда он сказал, что готов разрешить Анкаре вернуться в программу F-35 и приобрести американские истребители пятого поколения, заявив, что хочет «сделать Турцию счастливой». Позднее Эрдоган добавил, что Трамп дал ему слово — Турция должна получить первые пять ранее оплаченных истребителей.

Однако спустя более месяца после того громкого решения американского президента выяснилось, что переговоры зашли в тупик и сделка по продаже F-35 Турции была приостановлена.

Причина — в позиции Госдепа и сложностях, с которыми столкнулась Анкара в попытке избавиться от российских систем ПВО С-400, наличие которых не позволяет Вашингтону дать зеленый свет этой сделке.

Так, еще 22 июля Госдеп направил в Конгресс США письмо, в котором дал рекомендацию не одобрять эту сделку. Внешнеполитическое ведомство прямо напомнило, что законодательство США запрещает передачу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара не избавится от систем С-400 или связанного с ней оборудования, не пообещает не приобретать их снова и не выполнит остальные сертификационные требования, установленные Конгрессом. В администрации президента тогда призвали Анкару «решить этот вопрос».

Такое требование не ново: Турция изначально была исключена из программы совместного производства истребителей F-35 Joint Strike Fighter в 2019 году из-за того, что страна приняла на вооружение российские системы С-400 по контракту 2017 года.

Вашингтон планомерно критиковал сделку Анкары с Москвой, указывая на несовместимость российской ПВО со стандартами НАТО, и выражал опасения, что в случае передачи Турции F-35 радары российского комплекса при совместной эксплуатации смогут считывать параметры малозаметности («стелс-характеристики») американских истребителей и передавать эти данные в Москву. Да и сам факт заключения соглашения был тогда воспринят как демонстративный выпад и попытка сближения с Россией.

В совокупности эти факторы закономерно привели к уже известному результату. Причем Вашингтон не остановил тот факт, что Турция вложила в программу более $1 млрд и планировала закупить около 100 истребителей, а оборонные концерны страны производили детали для фюзеляжа и систем самолета. Тогда же Конгресс США ввел санкции против страны и принял законопроект, по которому возобновление участия Турции в программе Joint Strike Fighter возможно лишь после того, как страна избавится от С-400.

Изначально Анкара не была готова пойти на такой шаг, но с приходом к власти в США Дональда Трампа ее позиция изменилась. После обещания американского президента продать-таки Турции истребители, Анкара попыталась перепродать имеющееся у нее российское ПВО Объединенным Арабским Эмиратам. Но переговоры застопорились, а вслед за ними — и американо-турецкий диалог по истребителям.

В результате начал обсуждаться второй вариант: вывести системы С-400 из строя. Отдельно звучали призывы передать компоненты С-400 на хранение в США, что прямо противоречит логике оборонных контрактов.

Производители вооружений пристально следят за тем, чтобы не раскрывать свои технологии, и поставляют свои новейшие образцы только в рамках жестко очерченных контрактов. К таким сделкам относится и поставка С-400 Турции. Без санкции Москвы Анкара не имеет права продавать или передавать системы и их компоненты третьим сторонам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще 10 июля сообщал, что у Москвы и Анкары были контакты по вопросу судьбы С-400, назвав эту тему «сверхчувствительной». При этом в случае, если Турция все же достигнет соглашения с ОАЭ, то Россия вряд ли будет препятствовать такой сделке: Арабские Эмираты не входят в НАТО, а в отношениях между Москвой и Абу-Даби нет особой напряженности. В таком контексте разрешение на перепродажу систем не выглядит для России рискованным.

Вероника Вишнякова