Израиль озабочен планами нового сирийского руководства восстановить свои ВВС

Как узнал “Ъ”, Израиль пристально следит за изменениями в Сирии, к которым может привести российско-сирийский меморандум о перепрофилировании военных баз. В последнее время еврейское государство все больше обеспокоено интересом администрации президента Ахмеда аш-Шараа к восстановлению своих ВВС, почти полностью уничтоженных израильскими бомбардировками в декабре 2024 года.

«Израиль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и любыми изменениями в характере военного присутствия на ее территории,— сообщил “Ъ” советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, комментируя меморандум о взаимопонимании между Москвой и Дамаском от 9 августа, посвященный реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике.— Мы исходим из необходимости предотвращения угроз нашей безопасности и диалога со всеми, кто будет способствовать укреплению мер по стабилизации и мира на Ближнем Востоке».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирийцы высокого полета».