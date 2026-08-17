Израиль озабочен планами нового сирийского руководства восстановить свои ВВС
Как узнал “Ъ”, Израиль пристально следит за изменениями в Сирии, к которым может привести российско-сирийский меморандум о перепрофилировании военных баз. В последнее время еврейское государство все больше обеспокоено интересом администрации президента Ахмеда аш-Шараа к восстановлению своих ВВС, почти полностью уничтоженных израильскими бомбардировками в декабре 2024 года.
«Израиль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии и любыми изменениями в характере военного присутствия на ее территории,— сообщил “Ъ” советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, комментируя меморандум о взаимопонимании между Москвой и Дамаском от 9 августа, посвященный реорганизации и легитимизации российского военного присутствия в Арабской Республике.— Мы исходим из необходимости предотвращения угроз нашей безопасности и диалога со всеми, кто будет способствовать укреплению мер по стабилизации и мира на Ближнем Востоке».
Подробнее — в материале «Ъ» «Сирийцы высокого полета».
В декабре 2024 года, после падения режима Башара Асада, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию «Стрела Васана», уничтожившую почти весь боеготовый парк сирийских ВВС, включая самолеты Су-22, Су-24 и боевые дроны. Переходная администрация Сирии начала восстанавливать свои ВВС на основе уцелевшей техники, в частности, были возвращены в рабочее состояние некоторые истребители Су-22 и вертолеты Ми-24.
Сирийские власти также активно работают над подготовкой кадров: 24 июля 2026 года на авиабазе Квайрес состоялась церемония выпуска тысячи кадетов Военно-воздушной академии Сирии — первая после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа. Несмотря на это, Сирия не сможет полностью восстановить свои ВВС без зарубежной помощи, и сирийские официальные лица ожидают вклад от Турции.
Российская Федерация и Сирия договорились о сотрудничестве в военной сфере, включая вопросы поддержки и перепрофилирования военных баз. 15 октября 2025 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с Владимиром Путиным попросил оказать Сирии военную, экономическую и дипломатическую помощь, гарантируя сохранение российских военных объектов.