Число погибших при землетрясении в Индонезии приблизилось к 70

Число погибших из-за землетрясения и последующих афтершоков на востоке Индонезии выросло до 68, более 200 человек пострадали. Об этом сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает Reuters.

Сообщений о пропавших без вести ведомству не поступало, тем не менее поиски возможных жертв продолжаются. Власти также подготовили самолеты для доставки гуманитарной помощи — продуктов питания и палаток — пострадавшим. По данным агентства, при землетрясении повреждены около 500 домов. Индонезия также построит полевые госпитали в нескольких районах.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 16 августа. Наибольший ущерб нанесен округам Нагекео, Сикка, Западный Манггарай на востоке страны. В прибрежных районах волны цунами достигали 1 м в высоту.