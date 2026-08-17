Минпромторг Удмуртии: в выходные завезли бензин во все районы республики

Реализация бензина в выходные в Удмуртии составила 842-848 т в сутки. Это на 12,4% меньше, чем в пятницу, сообщили в региональном минпромторге. Снижение потребления топлива в эти дни в ведомстве назвали стандартной сезонной динамикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

«Несмотря на это, поставки осуществляем в прежних объемах, поставка топлива на территорию республики производится ежедневно. В выходные дни бензин завезли во все районы Удмуртии»,— добавили в министерстве.

Логистика выстроена таким образом, чтобы обеспечить постоянное наличие как минимум одного вида бензина в каждом муниципалитете, отметили в минпромторге.

Напомним, в Удмуртию начали поставлять топливо из Восточной Сибири. По словам и. о. министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, ситуация постепенно стабилизируется, однако местами сохраняется повышенный спрос. Лимиты по объему заправки и запрет на отпуск бензина в канистры пока сохраняются.