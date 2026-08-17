Мировые киносборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $2 млрд
Кассовые сборы новой части киноприключений спайдермена «Человек-паук: Новый день» во всем мире достигли отметки $2,02 млрд. Это произошло спустя 19 дней после премьеры. Быстрее собрать $2 млрд ранее удавалось только одному фильму — «Мстители: Финал» (апрель 2019 года, 11 дней).
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Фото: Sony Pictures
«Человек-паук: Новый день» с начала проката задал высокую планку — на прошлой неделе стало известно, что фильм быстрее всех в США собрал $700 млн. Сейчас новую часть франшизы показывают уже в 68 странах и территориях.
На втором месте по мировым сборам сейчас находится античный киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея» — $1,3 млрд, прокат идет в 84 странах и территориях. В минувшие выходные «Одиссею» начали показывать в КНР — последнем крупном кинорынке для этого фильма. По предварительным данным, китайские зрители потратили на билеты уже $36,6 млн.
Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день», созданного Sony и Marvel, состоялась 27 или 31 июля 2026 года в США, в странах СНГ его выход был запланирован на 6 августа 2026 года. В России релиз картины был отложен до 20 августа 2026 года для поддержки отечественного фильма «Последний богатырь: Колобок». В итоге «Человек-паук: Новый день» стал четвёртым фильмом 2026 года, собравшим более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.
Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, вышедший в мировой прокат 17 июля 2026 года, также показал высокие результаты, превысив 1 миллиард долларов спустя три недели после премьеры. Это первый фильм Нолана с 2012 года, которому удалось преодолеть эту отметку, предыдущий раз это был «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
По данным на 11 августа 2026 года, «Человек-паук: Новый день» собрал в США 655 миллионов долларов, а по всему миру 1,67 миллиарда долларов, в то время как «Одиссея» собрала 460 миллионов долларов в Северной Америке и 1,1 миллиарда долларов по всему миру. Американские кинотеатры зафиксировали самые крупные кассовые сборы за летний сезон 2026 года с начала пандемии COVID-19, достигнув 4 миллиардов долларов.