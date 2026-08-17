Мировые киносборы фильма «Человек-паук: Новый день» достигли $2 млрд

Кассовые сборы новой части киноприключений спайдермена «Человек-паук: Новый день» во всем мире достигли отметки $2,02 млрд. Это произошло спустя 19 дней после премьеры. Быстрее собрать $2 млрд ранее удавалось только одному фильму — «Мстители: Финал» (апрель 2019 года, 11 дней).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Sony Pictures

«Человек-паук: Новый день» с начала проката задал высокую планку — на прошлой неделе стало известно, что фильм быстрее всех в США собрал $700 млн. Сейчас новую часть франшизы показывают уже в 68 странах и территориях.

На втором месте по мировым сборам сейчас находится античный киноэпос Кристофера Нолана «Одиссея» — $1,3 млрд, прокат идет в 84 странах и территориях. В минувшие выходные «Одиссею» начали показывать в КНР — последнем крупном кинорынке для этого фильма. По предварительным данным, китайские зрители потратили на билеты уже $36,6 млн.

Евгений Хвостик