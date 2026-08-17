Компенсации требуют баланса

Крупному бизнесу нужны меры поддержки из-за атак на склады маркетплейсов. Об этом “Ъ FM” рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Там направили письмо премьеру Мишустину с перечислением инициатив. Среди них налоговые отсрочки и признание утраченных товаров убытком. Последнее необходимо чтобы освободить бизнес от уплаты НДС за них. Кроме того, АКИТ просит создать единый механизм страхования рисков, а также прямые выплаты из бюджета. В отличие от малого и среднего предпринимательства, для крупных игроков отсутствуют инструменты компенсаций, что ставит под угрозу их вклад в экономику, добавили в профильной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С этой позицией солидарен и генеральный директор консалтинговой компании OMNI Solutions Ефим Алдухов:

«Крупный бизнес пострадал сильнее, поскольку многие поставщики на льготных условиях активно размещали товары на складах маркетплейсов. У ряда компаний, в частности, производителей текстиля, сгорели товары на миллиарды рублей. Для многих это вопрос выживания: они не понимают, как возмещать стоимость уничтоженного товара, а продажи на маркетплейсах уже начинают снижаться из-за закрытия складов. Сейчас нет публичного ответа на вопрос, кто несет ответственность. Бизнесу необходима отсрочка по налогам, иначе цепочка требований со стороны партнеров и сотрудников может привести к банкротствам. Отдельный вопрос — возмещение стоимости уничтоженного товара.

Насколько государство готово идти навстречу? Необходимо учитывать среднесрочные последствия возможных банкротств, в том числе выпадение налоговых поступлений и рост социального напряжения. Вопрос здесь не только в бюджете, но и в справедливом распределении рисков. На рынке маркетплейсов основные риски были переложены на бизнес, и сейчас требуется их балансировка».

Ранее похожие меры поддержки для пострадавших селлеров предлагали в Опоре России. Комментируя инициативы, замглавы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что налоговые льготы требуют особого анализа. По его словам, есть риск выпадающих доходов из бюджета. Государству и бизнесу придется прийти к сложному компромиссу, многие вопросы остаются открытыми, отмечает экономист, автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев:

«Формально по масштабам экономики и бюджетных расходов убытки селлеров не выглядят огромной суммой. Но лишних денег в бюджете все равно нет: это непредвиденные расходы, которые нужно откуда-то финансировать. Кроме того, если возмещать стоимость утраченных товаров, селлеры фактически будут закупать их заново и снова ввозить на рынок. Это создаст дополнительный спрос на валюту и может подогреть потребительский рынок, охлаждение которого сейчас является одной из задач финансового регулятора.

Здесь предстоит найти сложный компромисс между интересами бизнеса, потребителей и государства. Пока вопрос в том, на кого в итоге лягут убытки. Они могут быть распределены между всеми — через инфляцию, если сокращение бизнеса приведет к снижению предложения и росту цен, через повышение налогов или увеличение объемов государственных заимствований».

Опрошенные “Ъ FM” экономисты оценивают ущерб Wildberries от атак в 700 млрд руб. В начале августа глава Минэкономики Максим Решетников пообещал скоординировать усилия по поддержке селлеров. Вскоре “Ъ” узнал о просьбе продавцов снизить комиссии на маркетплейсах за хранение товаров. В министерстве учли пожелания, но конкретные решения с бизнесом не обсуждали. “Ъ FM” направил запрос в Минэкономики и ждет ответа.

Никита Путятин