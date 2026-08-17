«Барселона» купит у «Манчестер Сити» Родри
«Барселона», которая два года подряд завоевывала испанское золото, но уже очень долго не может хотя бы приблизиться вплотную к победе в Лиге чемпионов, усилит свой молодой состав лучшим игроком завершившегося месяц назад мирового первенства. Она договорилась о покупке у «Манчестер Сити» Родри — возможно, сильнейшего центрального полузащитника в современном футболе.
После завершившегося 19 июля североамериканского чемпионата мира именно Родри удостоился приза лучшему игроку турнира от Международной федерации футбола (FIFA). Выбор FIFA не вызвал жарких споров, несмотря на то что на первенстве блеснули несколько ориентированных на атаку футболистов. Родри, не забивший на нем ни единого гола и не сделавший ни единой результативной передачи, был исключительно полезен на протяжении всего чемпионата в роли стержневого хавбека, связывающего игру завоевавшей золото сборной Испании.
Подробнее — в материале «Ъ» «Золотая сделка».
Каталонский футбольный клуб «Барселона» ведет переговоры с представителями Родри и его текущим клубом, английским «Манчестер Сити», о возможном трансфере 30-летнего полузащитника. Для осуществления перехода «Барселоне» необходимо освободить место в составе и улучшить свое финансовое положение. Ранее, 23 июля 2026 года, журналист Николо Скира сообщил, что Родри уже согласовал условия контракта с мадридским «Реалом» до конца сезона-2029/30.
По данным газеты As, сам Родри информировал руководство «Барселоны» о своем намерении продолжить карьеру в столичном клубе, если он вернется в чемпионат Испании. В 2024 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча», а также выиграл чемпионаты мира и Европы в составе сборной Испании. В «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, включая четыре чемпионских титула Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.