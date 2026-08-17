«Барселона» купит у «Манчестер Сити» Родри

«Барселона», которая два года подряд завоевывала испанское золото, но уже очень долго не может хотя бы приблизиться вплотную к победе в Лиге чемпионов, усилит свой молодой состав лучшим игроком завершившегося месяц назад мирового первенства. Она договорилась о покупке у «Манчестер Сити» Родри — возможно, сильнейшего центрального полузащитника в современном футболе.

После завершившегося 19 июля североамериканского чемпионата мира именно Родри удостоился приза лучшему игроку турнира от Международной федерации футбола (FIFA). Выбор FIFA не вызвал жарких споров, несмотря на то что на первенстве блеснули несколько ориентированных на атаку футболистов. Родри, не забивший на нем ни единого гола и не сделавший ни единой результативной передачи, был исключительно полезен на протяжении всего чемпионата в роли стержневого хавбека, связывающего игру завоевавшей золото сборной Испании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золотая сделка».