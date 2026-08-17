Золотая сделка

«Барселона», которая два года подряд завоевывала испанское золото, но уже очень долго не может хотя бы приблизиться вплотную к победе в Лиге чемпионов, усилит свой молодой состав лучшим игроком завершившегося месяц назад мирового первенства. Она договорилась о покупке у «Манчестер Сити» Родри — возможно, сильнейшего центрального полузащитника в современном футболе. Замену ему манчестерцы, кажется, разглядели в марокканском вундеркинде Аюбе Буадди, также прекрасно проявившем себя на североамериканском турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На победном для сборной Испании чемпионате мира Родри (№16) был исключительно полезен в роли ее стержневого хавбека и был удостоен приза лучшему игроку турнира

Фото: Jam Media / Getty Images На победном для сборной Испании чемпионате мира Родри (№16) был исключительно полезен в роли ее стержневого хавбека и был удостоен приза лучшему игроку турнира

Фото: Jam Media / Getty Images

О том, что «в ближайшее время» «Барселона» и «Манчестер Сити» объявят о переходе в испанский суперклуб из суперклуба английского Родри, сообщил целый ряд испанских и британских медиаресурсов. Трансфер стал итогом длившихся несколько недель переговоров, а его сумма, по данным большинства источников, составит £65 млн (около €76 млн). Она далека от рекордных показателей даже для отдельно взятой текущей летней трансферной кампании. Заметной сделку между двумя грандами делает прежде всего имя ее центрального персонажа.

После завершившегося 19 июля североамериканского чемпионата мира именно Родри удостоился приза лучшему игроку турнира от Международной федерации футбола (FIFA).

Выбор FIFA не вызвал жарких споров, несмотря на то что на первенстве блеснули несколько ориентированных на атаку футболистов. Родри, не забивший на нем ни единого гола и не сделавший ни единой результативной передачи, был исключительно полезен на протяжении всего чемпионата в роли стержневого хавбека, связывающего игру завоевавшей золото сборной Испании. По его итогам он оказался либо на верхушке некоторых важнейших статистических классификаций, таких как те, что учитывают количество и точность пасов или преодоленную за время соревнования дистанцию, либо рядом с ней.

Исключительная ценность Родри была очевидна и до чемпионата мира. В одного из сильнейших центральных полузащитников он превратился как раз после того, как летом 2019 года перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетико». В манчестерском клубе испанец почти неизменно играл ключевую роль, выиграв с ним в общей сложности семь трофеев, включая четыре английских золота и звание победителя Лиги чемпионов 2023 года, единственное в истории команды. Принес его «Манчестер Сити» гол Родри в решающем матче с «Интером».

В сборной Испании он был ничуть не менее эффективен, чем в клубе. А его вклад в испанское золото, добытое на чемпионате Европы 2024 года, был на самом деле ничуть не скромнее, чем вклад в золото мировое.

После того сезона Родри вручили «Золотой мяч», главную в футболе индивидуальную награду, крайне редко достающуюся игрокам с его функционалом. На награждение призом он пришел на костылях из-за тяжелых травм колена, полученных незадолго до этого и выведших испанца из строя до конца весны следующего года.

Их, а также другие многочисленные повреждения Родри — скажем, больную спину, о которой стало известно после окончания чемпионата мира, обязательно упоминали все испанские издания, в том числе As и Marca, комментируя интерес «Барселоны», стартующей в очередном чемпионате Испании 23 августа матчем с «Эльче», к полузащитнику как «фактор риска».

Они настаивали на том, что тренеру клуба Хансу-Дитеру Флику Родри все равно казался идеальным усилением, поскольку появление в команде 30-летнего ветерана с богатейшим послужным списком добавит опыта команде, костяк которой сформирован из молодежи, игроков, не достигших 20-летнего рубежа или недавно перешагнувших его, таких как Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Педри, Гави, и позволит ей совершить прорыв. В Испании в последнее время дела у «Барселоны» идут прекрасно, она завоевала золото двух предыдущих первенств, обойдя в них «Реал», но вот в Лиге чемпионов каталонцы не побеждали более десяти лет, с 2015 года. Более того, на этом отрезке им ни разу не удалось хотя бы добраться до финала состязания.

О рывке мечтает и «Манчестер Сити».

Он два сезона подряд оставался без высшей награды английского чемпионата, которую брал четырежды подряд, а в открывшем 16 августа новый сезон матче за Суперкубок потерпел разгромное, 0:3, поражение от «Арсенала». Пытаться совершить рывок придется, строя игру в центре поля через новичков. Первым оказался купленный еще в июле у «Ноттингема» за рекордные для английского футболиста £116 млн Эллиот Андерсон. BBC и The Guardian утверждают, что на нем «Манчестер Сити» не остановится и теперь, после ухода Родри, приобретет за £85 млн у французского «Лилля» 18-летнего вундеркинда-опорника Аюба Буадди. Марокканец, невзирая на юный возраст, великолепно проявил себя на североамериканском чемпионате мира, на котором его сборная сошла в четвертьфинале.

Алексей Доспехов