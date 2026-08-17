Замглавы управления смотрителя Липецка освободили из-под домашнего ареста

Правобережный райсуд Липецка отказал региональному управлению Следственного комитета России в продлении домашнего ареста для заместителя начальника управления смотрителя облцентра Людмилы Кулаковой и индивидуального предпринимателя Татьяны Фоминой. Как следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда женщинам запрещено без разрешения покидать место жительства по ночам, общаться с посторонними, вести переговоры любыми средствами связи и пользоваться интернетом для соцсетей и мессенджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в начале февраля чиновницу заподозрили в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а предпринимательницу — в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет. По ходатайству следствия женщин поместили под домашний арест.

Как считает следствие, в 2024 году госпожа Фомина, исполнявшая муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконные вознаграждения на 890 тыс. руб. и смартфон iPhone 13 стоимостью 60 тыс. руб. за помощь в приемке невыполненных работ. Людмила Кулакова, являясь членом приемочной комиссии, якобы подписала акты с данными, не соответствующими фактическому объему оказанных услуг.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. Госпожа Кулакова на момент дачи показаний в качестве обвиняемой вину отрицала: по ее словам, деньги предпринимательница ей не давала, а смартфон подарила в качестве благодарности за оказанную консультационную помощь по исполнению заключенных муниципальных контрактов. В свою очередь госпожа Фомина вину признала.

По данным Rusprofile, ИП Татьяна Фомина зарегистрировано в сентябре 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. У ИП заключены семь контрактов на сумму 25,8 млн руб. с МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка». В обязанности подрядчика входили отлов, транспортировка, ветеринарные процедуры, временное содержание в приюте, а также умерщвление по показаниям, утилизация или возврат животного на прежнее место обитания.

Сергей Толмачев