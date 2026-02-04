Замначальника управления смотрителя Липецка задержали по подозрению во взятке

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовные дела в отношении заместителя начальника управления смотрителя Липецка и индивидуальной предпринимательницы (ИП). Чиновницу подозревают в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы), а предпринимательницу — в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы). Фигурантки отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о заместителе начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой и об индивидуальном предпринимателе Татьяне Фоминой.

По версии следствия, в 2024 году госпожа Фомина, исполнявшая муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконные вознаграждения на 890 тыс. руб. и телефон стоимостью 60 тыс. руб. за помощь в приемке невыполненных работ. Людмила Кулакова, являясь членом приемочной комиссии, подписала акты с данными, не соответствующими фактическому объему оказанных услуг.

По данным Rusprofile, ИП Татьяна Фомина зарегистрировано в сентябре 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. У ИП заключены семь контрактов на сумму 25,8 млн руб. с МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка». В обязанности подрядчика входили отлов, транспортировка, ветеринарные процедуры, временное содержание в приюте, а также умерщвление по показаниям, утилизация или возврат животного на прежнее место обитания.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что замглавы Лискинского района Воронежской области Дмитрия Афанасенко отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки в крупном размере с вымогательством.

Мария Свиридова