Количество убыточных компаний в Тамбовской области выросло до 33%

С января по май 2026 года доля убыточных организаций в Тамбовской области (не учитывая малый бизнес, банки и госучреждения) выросла на 8,9 процентного пункта (п. п.) и составила 33% от общего числа предприятий. Совокупный убыток таких компаний увеличился на 51,6%. Это следует из данных Тамбовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее высокая доля убыточных организаций отмечена в следующих видах экономической деятельности: культура и спорт — 100%, здравоохранение — 71,4%, профессиональная и научная деятельность — 66,7%, операции с недвижимостью — 57,1%, транспортировка и хранение — 54,5%. В разрезе муниципалитетов наибольшая доля нерентабельных организаций зафиксирована в Пичаевском и Сампурском округах — 100% предприятий. Высокий уровень убыточности также отмечен в Жердевском (80%), Мичуринском (71,4%) и Моршанском (62,5%) округах. В Бондарском, Моршанском, Сосновском, Староюрьевском и Токаревском округах число нерентабельных компаний составляет по 50% в каждом муниципалитете.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Тамбовской области за отчетный период составил 14,6 млрд руб. Это на 26,7% ниже показателя аналогичного периода 2025-го. Годом ранее темпы падения составляли 6,7%.

Положительную динамику продемонстрировали лишь несколько отраслей. Операции с недвижимостью увеличили финансовый результат в 4,2 раза, транспортировка и хранение — на 38,7%, энергетика — на 35,4%, профессиональная и научная деятельность — на 33,1%. Водоснабжение и утилизация отходов сменили убыток (57,5 млн руб. годом ранее) на прибыль в размере 7,5 млн руб.

В ряде отраслей зафиксировано снижение сальдированного финансового результата. Наиболее значительное падение прибыли отмечено в сфере прочих услуг (-73,4%), строительстве (-61,2%), административной деятельности (-54,5%) и гостиничном бизнесе (-36,9%). В сфере образования зафиксирован убыток в размере 0,6 млн против 0,3 млн руб. прибыли годом ранее.

Суммарная задолженность организаций области по состоянию на конец мая достигла 502,6 млрд, из которых 8,3 млрд руб. (1,6%) — просроченная. За месяц последний показатель вырос на 446,5 млн руб.

В первом полугодии 2026 года рост числа банкротств организаций зафиксирован во всех регионах Черноземья. В Тамбовской области количество признанных банкротами юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств по сравнению с аналогичным периодом 2025-го увеличилось на 83% — с 12 до 22 случаев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Без должной осмотрительности».

Кабира Гасанова