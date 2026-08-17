Администратору канала «Кремлевская прачка» дали 11 лет за вымогательство

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в вымогательстве администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» (признан иноагентом) Михаила Полякова. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ъ». Сообщникам Полякова — Александру Санину и Денису Савинскому — назначили девять и восемь лет колонии соответственно.

Михаила Полякова также лишили звания полковника ФСБ в отставке. Кроме того, суд запретил осужденным администрировать сайты на сроки до 2,5 года и назначил штрафы от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Суд удовлетворил иски потерпевших на 44 млн и 5 млн руб.

Дело было связано с вымогательством 50 млн руб. у сотрудников ГК «Ланит». По версии следствия, Поляков и Самойленко через Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «The Moscow Post» и «Банкста» распространяли негативную информацию о компании. Позже они потребовали деньги у двух топ-менеджеров «Ланита» за «блок на негатив».

Дело слушалось в закрытом режиме. Все подсудимые вину не признали. Сам Поляков утверждал, что создавал позитивный образ «Ланита» на основе существующих договоров.

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Никита Черненко