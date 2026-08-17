Американский ВПК снизил темпы производства оружия для Украины почти на 55%

Объемы производства американского оружия для нужд Украины в этом году значительно сократились по сравнению с предыдущим годом, а среднемесячная оплата выполненных контрактов упала с $587 млн до $265 млн. Американские эксперты связывают это как с отказом администрации Дональда Трампа выделять новое финансирование для поставок вооружений Киеву, так и с объективными сложностями американского ВПК, буквально заваленного заказами.

Информация о снижении производства оружия для Украины содержится в обнародованном на минувшей неделе ежеквартальном отчете для Конгресса США специального генерального инспектора по операции «Атлантическая решимость». Речь в нем идет о ходе выполнения Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В отличие от передачи готового оружия из арсеналов Пентагона по решению президента США, USAI предусматривает оплату из американского военного бюджета контрактов на производство вооружений с нуля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военную помощь Киеву уполовинили».