Американский ВПК снизил темпы производства оружия для Украины почти на 55%
Объемы производства американского оружия для нужд Украины в этом году значительно сократились по сравнению с предыдущим годом, а среднемесячная оплата выполненных контрактов упала с $587 млн до $265 млн. Американские эксперты связывают это как с отказом администрации Дональда Трампа выделять новое финансирование для поставок вооружений Киеву, так и с объективными сложностями американского ВПК, буквально заваленного заказами.
Информация о снижении производства оружия для Украины содержится в обнародованном на минувшей неделе ежеквартальном отчете для Конгресса США специального генерального инспектора по операции «Атлантическая решимость». Речь в нем идет о ходе выполнения Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В отличие от передачи готового оружия из арсеналов Пентагона по решению президента США, USAI предусматривает оплату из американского военного бюджета контрактов на производство вооружений с нуля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Военную помощь Киеву уполовинили».
В ноябре 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что США прекратили финансировать конфликт на Украине по решению президента Дональда Трампа, однако страна продолжает поставлять вооружение НАТО. В июле 2025 года Дональд Трамп говорил, что США будут поставлять Украине преимущественно оборонительное оружие.
По словам Дональда Трампа, он продает оружие странам НАТО, и ему «неизвестно», как это оружие распределяется впоследствии. Он отмечал, что союзники по альянсу оплачивают такие поставки по полной стоимости. В июле 2025 года Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о механизме «Prioritized Ukraine Request List», позволяющем европейским странам и Канаде выкупать вооружения из американских запасов для Украины.