Минобороны отчиталось об ударах по военным производствам в Киеве и Кривом Роге

Вооруженные силы России нанесли удар по военным предприятиям в Киеве, металлургическому комбинату в Кривом Роге, а также НПЗ в Полтавской области и сухогрузу в порту Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

В столице Украины ВС России поразили промышленное предприятие «Файер поинт», которое выпускает комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, удар нанесли по заводу «Киев-111» (принадлежит «Укрдефенс компани»). На нем производили комплектующие для ударных БПЛА, дронов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных БПЛА «Гарпия».

В Полтавской области поразили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который использовался для поступающих из-за рубежа горюче-смазочных материалов. В Кривом Роге ВС России нанесли удар по металлургическому комбинату. На нем, как утверждают в Минобороны, выпускается стальной прокат для производства вооружения и военной техники. В порту Одессы военнослужащие поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ.