В аэропорту Кольцово задержали мужчину за угрозу убийством четырем детям

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 41-летнего мужчину, угрожавшего убийством четырем детям, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, он был задержан оперативниками после того, как вернулся из-за границы. Сопротивления при задержании он не оказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 29 июля у дома на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге гражданин из личной неприязни высказал в адрес четверых детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, а также применил в отношении них физическую силу, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина якобы угрожал четверым несовершеннолетним пистолетом, отвел их к реке Исеть и приказал утопиться. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что дети дразнили дочь фигуранта.

Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). По наиболее тяжкой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— добавили в СКР.

Полина Бабинцева