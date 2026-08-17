В отношении журналиста-иноагента Баршевой возбудили дело о призывах к терроризму

Правоохранительные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении журналистки Оксаны Баршевой (псевдоним Ксения Ларина; признана в России иностранным агентом). Ей вменяют публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в столичном главке прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Баршева (Ксения Ларина) (признана в РФ иноагентом)

Фото: архив Оксаны Баршевой (иноагент Оксана Баршева (Ксения Ларина) (признана в РФ иноагентом)

Фото: архив Оксаны Баршевой (иноагент

Как установило надзорное ведомство, журналистка в одном из интервью призвала к совершению терактов в Москве. Позже интервью опубликовали в открытом доступе в интернете. Прокуратура проконтролирует ход расследования.

Ксению Ларину признали иноагентом в 2023 году. В сентябре 2025 года в отношении журналистки возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В мае 2026 года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал обвиняемую.

Никита Черненко