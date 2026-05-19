Суд в Москве заочно арестовал журналистку-иноагента Ксению Ларину

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева; признана в РФ иноагентом). С момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны она будет оставаться под стражей в течение двух месяцев.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Журналистка арестована в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Дело было возбуждено в сентябре прошлого года. В ноябре журналистку объявили в розыск.

