Суд в Москве заочно арестовал журналистку-иноагента Ксению Ларину

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева; признана в РФ иноагентом). С момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны она будет оставаться под стражей в течение двух месяцев.

Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева; признана в РФ иноагентом)

Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева; признана в РФ иноагентом)

Журналистка арестована в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Дело было возбуждено в сентябре прошлого года. В ноябре журналистку объявили в розыск.