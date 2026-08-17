FAZ: германские спецслужбы сообщили о росте случаев шпионажа

В последнее время активизировалась деятельность иностранных шпионов в Германии, написала Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные германских спецслужб. Как сообщило газете земельное отделение Управления по защите конституции (BfV) в Гессене, в 2025 году только в этой земле было зафиксировано около 1,8 тыс. случаев шпионажа в пользу России. В текущем году BfV ожидает дальнейшего роста — примерно до 2,1 тыс. случаев. Сообщается, что растет число случаев шпионажа в пользу России, Китая и Ирана.

12 августа власти Германии объявили о радикальной реформе служб внутренней и внешней разведки. Их оперативные возможности существенно расширят, в том числе позволив проводить тайную прослушку и внедрение в компьютерные системы подозреваемых.

Яна Рождественская