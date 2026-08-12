Немецкой разведке разрешат онлайн-обыски

Власти Германии 12 августа поддержали радикальную реформу служб внутренней и внешней разведки. Их оперативные возможности существенно расширят, в том числе позволив проводить тайную прослушку и внедрение в компьютерные системы подозреваемых. Сторонники законопроекта дают понять: в условиях реальных террористических угроз и гибридного противостояния между Россией и Западом этические нюансы отходят на второй план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

«Это новая точка отсчета для наших спецслужб»,— так 12 августа анонсировал предстоящие реформы глава МВД ФРГ Александр Добриндт. По его словам, законодательство, регулирующее работу спецслужб и частично силовых ведомств, пришлось не просто реформировать, а практически переписать заново. «Перед нами стоят новые угрозы, с которыми мы сталкиваемся постоянно,— пояснил он.— Мы ежедневно оказываемся мишенью для гибридных угроз со стороны иностранных держав». Каких именно, уточнять перед камерами он не стал.

Речь идет о пакете законодательных инициатив, которые министр назвал «революционными» и которые затронут работу прежде всего служб внутренней и внешней разведки: Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и Федеральной разведывательной службы (BND). Сами ведомства не реформируют, а вот их оперативные возможности расширят. В частности, разрешат им использовать ИИ, обмениваться данными с Минобороны, собирать более полное досье на интересующих лиц при помощи биометрии, баз данных и онлайн-поиска.

Одно из самых резонансных нововведений — право проводить «онлайн-обыски», тайно получая доступ к данным на компьютерах и смартфонах, перехватывать коммуникации на самих устройствах, а внедрившись в компьютерные системы, выводить их из строя.

«BND сможет не только собирать информацию, но и в отдельных случаях действовать проактивно,— отмечает популярный журнал Der Spiegel.— Взламывать иностранные ИТ-системы, парализовать инфраструктуру вражеских кибератак и даже предотвращать наступление противника».

Пока решение находится в стадии законопроекта: вслед за правительством его должны поддержать еще депутаты Бундестага. До сих пор полномочия германских спецслужб, в особенности при работе в самой стране, были значительно уже, чем у ряда зарубежных коллег, включая ЦРУ и «Моссад». Частично это объяснялось историческим опытом: в ГДР министерство госбезопасности, «Штази», развернуло беспрецедентную по масштабам слежку прежде всего за собственными гражданами. После объединения Германии информация была обнародована, многие немцы получили на руки свои личные дела из архивов «Штази». Тема слежки надолго стала взрывоопасной для СМИ и общества. «Я не хочу тайной полиции в Германии»,— заявил газете Augsburger Allgemeine 74-летний лидер Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики.

Однако власти отмечают, что нынешняя реформа предполагает в том числе более жесткий контроль за работой спецслужб.

Подтолкнуть ее к окончательному утверждению может и июльский теракт в Берлине, где известный спецслужбам 21-летний гражданин ФРГ ливанского происхождения Абдул Баллут въехал на автомобиле в группу людей, и инцидент, случившийся на прошлой неделе в Лейпциге. Там в ночь на 5 августа у украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили БПЛА с несработавшим взрывным устройством.

Откуда прилетел аппарат, ни власти, ни СМИ не указывают. Но косвенной связи между инцидентом и законодательной активностью не скрывают. «Нам необходимо расширить возможности наших служб, чтобы в идеале они могли вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, который его производит, прежде чем он сможет нанести удар по немецкому аэропорту или поставить под угрозу безопасность и жизни людей в Германии»,— заявил депутат от ХДС Марк Хенрихман.

Галина Дудина