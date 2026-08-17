Криптовалюте продлили жизнь

Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на криптовалюту. В сентябре линейка пополнится индексами для биткойна и Ethereum, сообщила управляющий директор по рынку деривативов Мария Патрикеева. Это будут однодневные контракты без фиксированной даты закрытия, которые автоматически продлеваются на следующий торговый день. По замыслу Мосбиржи, новый инструмент станет «бустом» для спроса и привлечения тех клиентов, которые продолжают торговать на нерегулируемых иностранных площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Для инвесторов это возможность застраховаться от рисков, пояснил аналитик Freedom global Владимир Чернов:

«Это инструмент, который не предполагает поставки актива: речь идет именно о расчетах — купил, продал и заработал на разнице в стоимости. Поскольку фьючерс будет бессрочным, экспирации у таких контрактов не будет — они будут постоянно пролонгироваться. Фьючерс удобен еще и тем, что позволяет открывать сделки небольшими объемами, то есть с относительно небольшими вложениями. Необязательно покупать целый биткойн, можно работать с его частью.

Что касается привлечения клиентов, многие уже торгуют криптовалютами, но, перейдя в российскую юрисдикцию и начав торговать на Московской бирже, они смогут снизить внешние риски, прежде всего санкционные. При торговле на зарубежных площадках существует риск потери средств из-за санкционных ограничений, тогда как торговля на Мосбирже с юридической точки зрения будет безопаснее».

По данным Мосбиржи, сейчас только 10% торгов на различных криптоплощадках — это операции непосредственно с монетами. А 90% приходится на бессрочные фьючерсы. Но перетянуть этот объем на российскую платформу вряд ли получится, сомневается управляющий партнер консалтингового агенства Parallax Михаил Успенский:

«Основная торговля фьючерсами на криптовалюты происходит в секторе децентрализованных финансов, так называемом DeFi, доступ к которому, как правило, осуществляется через Web3-кошельки. На текущий момент российская легальная инфраструктура для таких операций к этому не готова. Поэтому Мосбиржа предлагает своего рода заменитель для узкого круга инвесторов: пока российская инфраструктура проходит отладку, у них остается возможность инвестировать в подобный актив.

Безусловно, продукт найдет спрос у определенной аудитории, но говорить о том, что он станет массовым, пока нельзя».

Эксперты предупреждают, что инвесторы могут столкнуться с дополнительными рисками. Мосбиржа скоро попадет под санкции Евросоюза. Как сообщал Reuters, почти 100 российских финансовых структур, в том числе и эта площадка, внесут в новый пакет. В таком случае активы, купленные на бирже, тоже могут получить черную метку, говорит партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Те монеты, которые будут приобретаться с помощью этих фьючерсов, в силу будущих санкций могут оказаться промаркированными в мировых аналитических системах и таким образом получить черную метку. Изначально инструменты, которые сейчас собираются запустить на российском крипторынке, предусматривают меры защиты от такой маркировки и раскрытия информации о российском следе монет и криптокошельков. Но поскольку в результате нового пакета санкций Мосбиржа оказывается под особым вниманием, ей придется принять дополнительные меры, чтобы защитить активы инвесторов от подобной маркировки и санкционного воздействия.

Если это все-таки будет беспоставочный инструмент, то есть торговля только на разнице курсов, риск, пожалуй, будет ниже. Но полностью исключать его я бы не стал».

Общий объем российского крипторынка превышает 32 трлн руб., подсчитала компания ШАРД по итогам 2025 года. Для игроков доступны около 500 криптообменников, ориентированных на пользователей в России. Они предоставляют услуги с использованием платежных карт локальных банков.

Светлана Белова