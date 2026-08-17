Правительство России сообщило о стабильной ситуации на рынке труда
Уровень безработицы составил 2,2% в июне. Показатель не изменился по сравнению с данными за январь-март. Об этом сообщила пресс-служба правительства России после совещания по текущему состоянию экономики.
Совещание провел вице-премьер Александр Новак. На встрече рассматривались макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. Пресс-служба правительства отмечает, что за шесть месяцев экономика России выросла на 0,6%, «что свидетельствует о возвращении на траекторию роста». Ситуацию на российском рынке труда в правительстве назвали стабильной. Реальные денежные доходы населения продолжают расти, отмечается в публикации.
На ПМЭФ глава Минэкономики Максим Решетников характеризовал ситуацию на рынке труда в России как сложную. По его словам, уровень безработицы в 2,2% делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. Он назвал такой уровень безработицы ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.
В июне 2026 года министр экономического развития Максим Решетников отметил, что российский рынок труда постепенно «остывает», хотя в некоторых отраслях дефицит кадров сохраняется, и соотношение числа вакансий и резюме выравнивается.
По словам Максима Решетникова, охлаждение экономики первыми ощущают отрасли машиностроения и инвестиционных товаров, а уровень безработицы в 2,2% создает сложности для работодателей из-за нехватки людей во многих направлениях.
Ранее в апреле 2026 года Максим Решетников подчеркивал, что ограниченность резервов в российской экономике связана с ситуацией на рынке труда, а дальнейшее развитие экономики будет зависеть от эффективности использования трудовых ресурсов и структурных изменений.
По оценке аналитиков Банка России, в первом квартале 2026 года рост зарплат оставался высоким, несмотря на снижение темпов найма в отдельных секторах, а оперативные данные за апрель и май не указывают на существенные изменения на рынке труда.