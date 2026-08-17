Правительство России сообщило о стабильной ситуации на рынке труда

Уровень безработицы составил 2,2% в июне. Показатель не изменился по сравнению с данными за январь-март. Об этом сообщила пресс-служба правительства России после совещания по текущему состоянию экономики.

Совещание провел вице-премьер Александр Новак. На встрече рассматривались макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года. Пресс-служба правительства отмечает, что за шесть месяцев экономика России выросла на 0,6%, «что свидетельствует о возвращении на траекторию роста». Ситуацию на российском рынке труда в правительстве назвали стабильной. Реальные денежные доходы населения продолжают расти, отмечается в публикации.

На ПМЭФ глава Минэкономики Максим Решетников характеризовал ситуацию на рынке труда в России как сложную. По его словам, уровень безработицы в 2,2% делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. Он назвал такой уровень безработицы ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.