Тайвань выделит на оборону в 2027 году рекордные $31,4 млрд

Президент Тайваня Уильям Лай сообщил, что в 2027 году военный бюджет острова впервые в истории превысит 1 трлн тайваньских долларов ($31,4 млрд). По словам политика, «Тайвань полон решимости укрепить свою оборону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Тайваня Уильям Лай с военными

Фото: Ann Wang / Reuters Президент Тайваня Уильям Лай с военными

Фото: Ann Wang / Reuters

20 августа кабинет министров представит бюджет на следующий год, включая данные о военных расходах. Но уже сегодня господин Лай подтвердил сообщения СМИ о том, что общий оборонный бюджет на 2027 год впервые превысит 1 триллион тайваньских долларов. Это составит около 3% от ВВП Тайваня.

Заявление тайваньского политика прозвучало на фоне растущего напряжения в отношениях с КНР, который рассматривает Тайвань как свою территорию. По мнению некоторых СМИ, в последние несколько лет Китай «усиливает военное и политическое давление, чтобы подтвердить свои претензии, которые на Тайване решительно отвергают».

Евгений Хвостик