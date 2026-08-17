Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mollytea Фото: Mollytea

Еще в конце июня суд первой инстанции в китайском Сучжоу принял решение в пользу Louis Vuitton в споре с Molly Tea — популярной китайской сетью напитков, основанной в Шэньчжэне в 2021 году. Molly специализируется на жасминовом и других цветочных чаях. За несколько лет сеть выросла до более чем тысячи точек. Но поводом для спора стал не чай, а логотип Molly Tea — цветок с четырьмя заостренными лепестками, который суд счел слишком похожим на знаменитый Monogram Flower Louis Vuitton. Сеть обязали прекратить его использование и выплатить французскому дому 10,3 млн юаней — около $1,5 млн. Molly Tea уже объявила, что будет обжаловать решение. Дата рассмотрения дела во второй инстанции пока неизвестна.

Зато, словно круги по воде, следы этой истории расходятся по интернету все шире. Пользователи — и не только китайские — начали публиковать изображения старинных китайских орнаментов, предметов искусства и архитектурного декора с цветочными мотивами, в том числе относящимися к эпохе Тан, и задаваться вопросом: кто в таком случае у кого позаимствовал цветок? Для Louis Vuitton история тем более неловкая, что пользователи быстро вспомнили спор с Van Cleef & Arpels. В 2017 году парижский суд признал Louis Vuitton виновным в паразитировании на знаменитой Alhambra из-за украшений Color Blossom и запретил их продажу. Впоследствии Louis Vuitton выиграл апелляцию.

И прямо сейчас интернет обсуждает еще одну похожую историю. После мужского показа Dior весна-лето 2027 Джонатана Андерсона внимание привлекла разноцветная вязаная сумка с зигзагом, которую без надписи Dior очень легко принять за вещь Missoni с его десятилетиями узнаваемым фирменным паттерном. Напомню, что Dior входит в группу LVMH. Получается, право на узнаваемый декоративный мотив зависит в том числе от того, кто больше и богаче. Но для Louis Vuitton есть и второй, возможно, более существенный вопрос: нужен ли ему вообще такой скандал именно в Китае?

Dolce & Gabbana уже однажды узнала цену культурного конфликта. После рекламы 2018 года с китаянкой, неловко пытающейся есть итальянскую пасту палочками, последовали напоминания о том, откуда Марко Поло якобы привез в Европу лапшу, бойкот, отмена грандиозного шанхайского показа и исчезновение продукции марки с крупнейших китайских онлайн-площадок.

Анна Минакова