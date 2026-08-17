Лавров: Япония перешла черту в заявлениях о визите Путина на Итуруп

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что японские власти перешли черту приличий в «совершенно неприемлемых» высказываниях о визите президента Владимира Путина на остров Итуруп. По его словам, посол Японии Акира Муто должен прийти в российский МИД, чтобы с ним поговорили о подходе к его работе в Москве.

«Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много», — сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой.

Владимир Путин 13 августа впервые побывал на курильском острове Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что эта поездка ухудшила перспективы восстановления российско-японских отношений, а Токио призывал Москву отказаться от этой поездки. МИД России ответил, что считает Курилы неотъемлемой частью своей территории.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия считает, что Курильские острова вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции.

Лусине Баласян