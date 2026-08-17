«Россети Тюмень» подвели итоги летнего сезона студотряда «Энергетик»
«Россети Тюмень» подвели итоги двенадцатого летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик». По результатам практики лучшей признана бригада из Нижневартовска, которая представит компанию на Всероссийском слете студотрядов Группы «Россети» в ноябре этого года в Москве.
В 2026 году первый опыт работы на объектах электросетевого комплекса приобрели 100 учащихся из 17 учреждений высшего и среднего профессионального образования Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В течение смены молодые люди знакомились с деятельностью основных производственных служб, научились оформлять техническую документацию, поучаствовали в осмотрах подстанций и линий электропередачи, а также в работах по благоустройству территорий энергообъектов, изучили правила охраны труда и отработали навыки оказания первой помощи.
Будущие энергетики также приняли участие в насыщенной внеурочной программе. Ребята проводили уроки электробезопасности в летних пришкольных лагерях, выступали волонтерами благотворительных акций «Добрые знания» и «Добрые крышечки», состязались в спортивных матчах, квизах и творческих конкурсах.
Студенческие отряды – важное звено в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в «Россети Тюмень». Ежегодно участниками студотряда становятся учащиеся ведущих высших учебных заведений Тюменского макрорегиона, в числе которых Тюменский индустриальный университет, Югорский, Нижневартовский и Сургутский государственные университеты. За 12 лет реализации программы практику на объектах системообразующей сетевой компании прошли свыше одной тысячи студентов профильных направлений.
АО «Россети Тюмень»
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