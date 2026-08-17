Инвесторы потеряли 45 млрд руб. из-за дефолтов по облигациям

Инвесторы потеряли порядка 45 млрд руб. с начала 2026 года из-за невыплат по облигациям. Такую оценку привел директор рынка облигаций Мосбиржи Глеб Шевеленков в разговоре с РБК.

«С начала года накопленная сумма просроченных обязательств по облигациям достигла порядка 45 млрд руб. и затронула облигации, не относящиеся к так называемой invest grade категории (с рейтингом ниже ВВВ+)», — отметил Шевеленков.

К началу августа число уникальных дефолтов по эмиссиям (выпускам облигаций) достигло 61 и практически сравнялось с показателем за весь 2025 год. Одновременно сравнялся и объем неисполненных обязательств: 11,9 млрд руб. на начало августа 2026 года против 12 млрд руб. по итогам 2025 года. Аналитики говорят, что избежать дефолтов не удастся. Неисполнение обязательств перед держателями бумаг эмитентом с рейтингом А и выше в среднем оценивается менее чем в 1%, с рейтингом ВВВ — 1–2%, с рейтингом ВВ — 3–6%, с рейтингом В — 7–18%, с рейтингом ССС и ниже — более 18%.

Подробнее в материале «Ъ» — «Дефолты и ответчики».