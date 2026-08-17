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Челябинцы не забрали более полумиллиона документов на свою недвижимость

К 1 августа в хранилищах регионального отделения Роскадастра накопилось 563,2 тыс. оригиналов документов на недвижимость, которые не забрали заявители, сообщает пресс-служба организации. К этим бумагам относятся подлинники договоров купли-продажи, дарения и мены недвижимости, закладные по ипотечным кредитам, нотариальные доверенности, согласия на совершение сделок, акты приема-передачи объектов недвижимости.

Как пояснили в Роскадастре, после завершения учетно-регистрационных действий документы поступают в офисы МФЦ, где заявители могут их забрать в течение 45 календарных дней. Когда срок истекает, бумаги передают в архив ППК «Роскадастр» по Челябинской области, а впоследствии документы утилизируются. Восстановление требует денег и времени.

Эти документы нужны при совершении сделок, оформлении наследства, получении имущественного налогового вычета и защите прав в судебных спорах. Выписка из ЕГРН не заменяет оригиналы.

«Подлинники договоров и закладных имеют самостоятельное юридическое значение и могут понадобиться в различных правовых ситуациях. Своевременное получение оригиналов документов в МФЦ поможет избежать дальнейших сложностей при распоряжении недвижимостью. Призываем граждан ответственно подходить к вопросу хранения своих правоустанавливающих бумаг и не откладывать их получение на длительный срок»,— отмечает первый заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области Альфия Янбердина.

Чтобы получить документы, нужно обратиться в любой офис регионального Роскадастра. Бумаги могут получить стороны сделки или их законные представители. Если гражданин не может посетить офис лично, он может воспользоваться курьерской доставкой.

Алиса Дубинец

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