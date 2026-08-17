Шесть жителей Иркутска осудили за избиение свидетелей уголовного дела

Свердловский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении шести местных жителей по делу о принуждении к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и избиении свидетеля (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Трем подсудимым, которые участвовали в нападении, назначили от пяти до шести лет колонии строгого режима, их соучастникам — от трех до трех с половиной лет условно, сообщает облпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с августа по сентябрь 2024 года двое фигурантов дела посещали отделение экстренной хирургии больницы в микрорайоне Юбилейный Иркутска, где проходил лечение потерпевший по другому уголовному делу. Злоумышленники потребовали, чтобы жертва нападения отказалась от своих показаний против их знакомого. В случае неповиновения они угрожали пострадавшему убийством.

В сентябре того же года на остановке «Джамбула» соучастники угрожали брату потерпевшего, чтобы тот также изменил свои показания. После этого трое обвиняемых напали на мужчину и его знакомого.

Александра Стрелкова