США сократили масштаб совместные военные учения с Южной Кореей

Заявление о том, что главе Пентагона Питу Хегсету было поручено «существенно сократить» масштаб ежегодных маневров США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, глава Белого дома сделал 16 августа — буквально накануне старта учений. Дональд Трамп даже посетовал, что был бы готов вообще отменить их, но было уже слишком поздно. Учения продолжительностью 11 дней пройдут с 17 по 27 августа с участием 18 тыс. южнокорейских военнослужащих.

В качестве причины своего внезапного решения американский президент сослался на свои отношения с северокорейским лидером. Впрочем, у президента США нашлась для этого и иная мотивация — таким образом он решил попенять Сеулу за нежелание помогать в «денуклеаризации» Ирана. Наконец, глава Белого дома отметил, что маневры — это дорого. В Сеуле дали понять, что начавшиеся 17 августа маневры пройдут «по графику», но приветствовали любые мирные инициативы Штатов в отношении своих северных соседей.

Подробнее об этом читайте в материале «Дональд Трамп предпринял отходной маневр».