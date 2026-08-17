Дональд Трамп предпринял отходной маневр

Дональд Трамп сделал примирительный жест в адрес Пхеньяна, вдруг заявив, что Штаты «существенно сократят» масштабы совместных военных учений с Южной Кореей, поскольку это посылает «враждебный сигнал» Северной Корее. Впрочем, у президента США нашлась для этого и иная мотивация — таким образом он решил попенять Сеулу за нежелание помогать в «денуклеаризации» Ирана. Наконец, глава Белого дома отметил, что маневры — это дорого. В Сеуле дали понять, что начавшиеся 17 августа маневры пройдут «по графику», но приветствовали любые мирные инициативы Штатов в отношении своих северных соседей. В Пхеньяне, где еще ранее предупредили о своей готовности ответить на учения с применением «средств сдерживания нового уровня», новое заявление Трампа комментировать пока не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп, не видевший лидера КНДР Ким Чен Ына со своего первого президентского срока, по-прежнему уверен, что они — большие друзья

Фото: KCNA / Reuters Дональд Трамп, не видевший лидера КНДР Ким Чен Ына со своего первого президентского срока, по-прежнему уверен, что они — большие друзья

Фото: KCNA / Reuters

Заявление о том, что главе Пентагона Питу Хегсету было поручено «существенно сократить» масштаб ежегодных маневров США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, глава Белого дома сделал 16 августа — буквально накануне старта учений. Трамп даже посетовал, что был бы готов вообще отменить их, но было уже слишком поздно. Учения продолжительностью 11 дней пройдут с 17 по 27 августа с участием 18 тыс. южнокорейских военнослужащих.

В качестве причины своего внезапного решения американский президент сослался на свои отношения с северокорейским лидером.

«Учитывая мои очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, я недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давным-давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Потому что, развил свою мысль президент дальше, смысла в них особо нет — Пхеньян США ничем не угрожает.

«Эти учения не только обходятся дорого — причем значительную часть расходов (как обычно!) покрывают Соединенные Штаты Америки,— но и служат сигналом, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к стране, ведущей себя уважительно и не создающей угроз на протяжении всего времени пребывания Дональда Трампа на посту президента»,— пояснил глава Белого дома.

Любопытно, что всего за сутки до того он также вспоминал про Ким Чен Ына. Очевидно, в каком-то порыве ностальгии Трамп опубликовал старую фотографию, на которой он запечатлен вместе с руководителем КНДР в 2019 году, написав под ней, что они — большие друзья, «несмотря на недружелюбное выражение лиц на этом конкретном снимке».

К слову, еще в свой первый президентский срок после первой из трех личных интеракций с товарищем Кимом в июне 2018 года в Сингапуре Дональд Трамп полностью приостановил маневры с Южной Кореей, чем застал врасплох всех своих советников. Как заявлял тогда президент, ежегодные маневры носят «провокационный» характер по отношению к Северу, а отказ от этих «военных игр» позволит США сэкономить «огромные средства». Впрочем, в дальнейшие годы Ulchi Freedom Shield продолжились как ни в чем не бывало и были сокращены по масштабу только в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Между тем на этот раз мотив задуматься о «существенном сокращении» масштаба маневров оказался куда шире нежелания провоцировать Пхеньян. В продолжение того же поста в Truth Social Трамп добавил (пунктуация автора): «Хотя это несколько не связано с темой (?), я недавно спросил президента Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к нам в денуклеаризации Исламской Республики Иран, и они ответили: "Нет, спасибо!"». Развивать мысль дальше американский президент не стал, но всем и так должно было стать ясно, что прощать Сеул за это Трамп не намерен.

Комментировать конкретно этот выпад в Сеуле не стали, отметив, что учения с США пройдут «по графику» и что две страны «тесно координируют свои действия по поддержанию прочной общей оборонительной позиции, а также по проведению совместных учений и тренировок».

А вот на потенциальное наведение мостов с Пхеньяном в Южной Корее, президент которой Ли Чжэ Мён предложил на днях начать переговоры с Севером об официальном прекращении войны между двумя странами, отреагировали с воодушевлением. «Мы надеемся, что дружеские отношения между лидерами США и Северной Кореи приведут к содержательному диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном, открыв дискуссии, способствующие миру и стабильности на Корейском полуострове»,— заявил 17 августа представитель администрации южнокорейского президента.

Всерьез заявление Дональда Трампа восприняли и южнокорейские эксперты, сочтя, что оно было «импульсивным по форме, но продуманным по содержанию».

«То, что этот вопрос поднимается непосредственно перед совместными учениями, говорит о наличии у него (президента США.— “Ъ”) определенной цели. Я думаю, что у Трампа есть сильное личное желание быстро создать возможность для переговоров с Северной Кореей и, возможно, еще одного саммита и представить это как достижение во внешней политике»,— предположил в беседе с газетой The Korea Times научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ю Джи Хун.

И лишь в Пхеньяне пока никак не откликнулись на слова главы Белого дома. Впрочем, еще 14 августа представитель МИД КНДР выступил с заявлением, в котором назвал нынешние маневры Сеула и Вашингтона подготовкой к военному противостоянию с Пхеньяном, предупредив о готовности своей страны ответить на это с применением «средств сдерживания нового уровня».

Наталия Портякова