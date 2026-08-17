Един в трех юрлицах

К шести годам колонии общего режима суд Красноярска приговорил бывшего руководителя трех строительных компаний Константина Терещенко. Застройщик обвинялся в злоупотреблении полномочиями по привлечению средств дольщиков, в результате более 700 клиентов фирм своевременно не получили оплаченные квартиры и помещения, ущерб составил около 1,3 млрд руб. На следствии девелопер заключил соглашение о сотрудничестве, однако в судебном процессе отказался от первоначальных показаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал главу трех красноярских фирм Константина Терещенко виновным по делу об обмане более 700 дольщиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Суд признал главу трех красноярских фирм Константина Терещенко виновным по делу об обмане более 700 дольщиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Красноярске завершился суд над экс-главой строительных компаний «Монтаж-Строй», «Содружество» и «Дивные горы» Константином Терещенко по делу об обмане дольщиков. Как сообщили в прокуратуре края, предпринимателя признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

В течение 2,5 лет после освобождения ему запрещено занимать руководящие должности в строительных организациях.

После оглашения приговора Константина Терещенко взяли под стражу. В прокуратуре рассказали, что в ходе следствия застройщик дал признательные показания и заключил соглашение о сотрудничестве. Однако в судебном процессе изменил свою позицию на противоположную, и сделка с ним была расторгнута.

По материалам дела, в 2014–2017 годах обвиняемый руководил строительством жилых домов в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске. Подконтрольные ему организации привлекали денежные средства граждан и юрлиц по договорам участия в долевом строительстве.

«Несмотря на нехватку финансирования и нарушение сроков, руководитель продолжал привлекать средства новых дольщиков. При этом полученные денежные средства и иные ресурсы в полном объеме на возведение домов не направлялись: к оплате принимались завышенные объемы и фактически невыполненные работы. В результате организации утратили платежеспособность, строительство девяти многоквартирных домов было приостановлено.

Более 700 дольщиков своевременно не получили оплаченные квартиры и помещения», — рассказали в прокуратуре, добавив, что ущерб по делу составил около 1,3 млрд руб.

В ведомстве отметили, что проблемные объекты были переданы ППК «Фонд развития территорий» и достроены.

Отметим, что другой фигурант этого дела, бывший топ-менеджер строительных фирм Павел Носовко, находится под судом. Третий участник расследования в самый разгар судебного разбирательства отправился на СВО, где погиб.

Константин Воронов