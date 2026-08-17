Един в трех юрлицах
Красноярский застройщик получил срок за обман более 700 клиентов
К шести годам колонии общего режима суд Красноярска приговорил бывшего руководителя трех строительных компаний Константина Терещенко. Застройщик обвинялся в злоупотреблении полномочиями по привлечению средств дольщиков, в результате более 700 клиентов фирм своевременно не получили оплаченные квартиры и помещения, ущерб составил около 1,3 млрд руб. На следствии девелопер заключил соглашение о сотрудничестве, однако в судебном процессе отказался от первоначальных показаний.
Суд признал главу трех красноярских фирм Константина Терещенко виновным по делу об обмане более 700 дольщиков
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В Красноярске завершился суд над экс-главой строительных компаний «Монтаж-Строй», «Содружество» и «Дивные горы» Константином Терещенко по делу об обмане дольщиков. Как сообщили в прокуратуре края, предпринимателя признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
В течение 2,5 лет после освобождения ему запрещено занимать руководящие должности в строительных организациях.
После оглашения приговора Константина Терещенко взяли под стражу. В прокуратуре рассказали, что в ходе следствия застройщик дал признательные показания и заключил соглашение о сотрудничестве. Однако в судебном процессе изменил свою позицию на противоположную, и сделка с ним была расторгнута.
По материалам дела, в 2014–2017 годах обвиняемый руководил строительством жилых домов в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске. Подконтрольные ему организации привлекали денежные средства граждан и юрлиц по договорам участия в долевом строительстве.
«Несмотря на нехватку финансирования и нарушение сроков, руководитель продолжал привлекать средства новых дольщиков. При этом полученные денежные средства и иные ресурсы в полном объеме на возведение домов не направлялись: к оплате принимались завышенные объемы и фактически невыполненные работы. В результате организации утратили платежеспособность, строительство девяти многоквартирных домов было приостановлено.
Более 700 дольщиков своевременно не получили оплаченные квартиры и помещения», — рассказали в прокуратуре, добавив, что ущерб по делу составил около 1,3 млрд руб.
В ведомстве отметили, что проблемные объекты были переданы ППК «Фонд развития территорий» и достроены.
Отметим, что другой фигурант этого дела, бывший топ-менеджер строительных фирм Павел Носовко, находится под судом. Третий участник расследования в самый разгар судебного разбирательства отправился на СВО, где погиб.