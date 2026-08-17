Башкультнаследие предлагает изменить предмет охраны памятника Салавату Юлаеву

Башкультнаследие опубликовало результаты повторной экспертизы проекта реконструкции памятника Салавату Юлаеву, возвышавшегося в Уфе над рекой Белой. Новую проверку проекта Фонда академии художеств провели те же эксперты, что и первую: Лидия Кожевникова, Елена Скрынникова и Юлия Семина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект реконструкции конной статуи предполагает консервацию нынешней скульптуры и отливку бронзовой копии. С результатами первой экспертизы, одобрившей такой подход к реконструкции, не согласились общественники, оставившие замечания к экспертному заключению.

Среди изменений — появление в перечне документов, представленных заказчиком, проекта предмета охраны памятника. Кроме того, если ранее в основных принципиальных решениях было предусмотрено сохранение существующего внешнего облика скульптуры за счет музеефикации чугунной конной статуи в помещении с оптимальным температурным режимом, то теперь этого пункта нет.

Вместе с тем сохранилось предложение воссоздать первоначальный авторский замысел путем отливки бронзовой фигуры, а идея законсервировать прежний вид памятника осталась в разделе архитектурных решений. Выводы экспертизы оказались идентичными.

13 августа Башкультнаследие также опубликовало проект предмета охраны памятника Салавата Юлаева. Он предполагает, например, исключение акцента на выполнении скульптурной группы из бронзированного чугуна (как было в прежнем описании). «Материал отливки — металл», — говорится в новом проекте.

Общественные обсуждения документов пройдут до 21 августа.

Идэль Гумеров