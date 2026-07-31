Башкультнаследие обнародовало отзывы к акту о замене памятника Салавату Юлаеву

Акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновавший замену памятника Салавату Юлаеву бронзовой копией и консервацию нынешней чугунной скульптуры, встретил негативные отзывы. Сводка предложений к документу опубликована на сайте Башкультнаследия.

Замену памятника — объекта культурного наследия федерального значения бронзовой отливкой в начале июня анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров. Проект реконструкции, подготовленный Фондом академии художеств (его возглавляет Василий Церетели), предполагает воссоздание авторского замысла путем изготовления новой скульптуры из бронзы. А нынешнюю версию после реконструкции нужно консервировать и музеефицировать, считают авторы, сославшиеся, в числе прочего, на исследования АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ). Специалисты последнего в 2024 — 2025 году выявили необратимое структурное разрушение чугунной оболочки скульптуры.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты Лидия Кожевникова, Елена Скрынникова и Юлия Семина.

Один из авторов замечания к экспертному заключению сослался на отсутствие опыта проектных работ у АО «ТСНРУ». «На площади должен стоять подлинник, а не его имитация из якобы бронзы», — говорится в другом отзыве.

По мнению представителя АНО «Проектный центр Башкирского республиканского отделения ВООПИК», в акте не прослеживается причинно-следственной связи между состоянием и перспективами разрушения памятника. Кроме того, считают несогласные с выводами экспертизы, бронзовая версия памятника будет противоречить предмету его охраны. Наконец, в отзыве заявляют о ссылках экспертов на несуществующие нормативно-правовые акты и об отсутствии фотофиксации и визуального документирования сооружения.

Башкультнаследие приняло замечания в рамках рассмотрения акта экспертизы. Сводку предложений подписал начальник ведомства Салават Кулбахтин.

Идэль Гумеров