Киллера банды «29-й комплекс» приговорили к 19 годам за убийство депутата

Мосгорсуд вынес приговор участнику банды «29-й комплекс» Алексею Олесику. Его приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 50 тыс. руб. Суд также удовлетворил гражданские иски на 3 млн руб., сообщил РЕН ТВ.

Подсудимого признали виновным в участии в банде, организации преступного сообщества и убийстве двух и более лиц. Ему также вменили незаконный оборот оружия и использование поддельных документов.

По версии следствия, в 1999 году Олесик застрелил депутата из Елабуги Айдара Исрафилова по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Кроме того, фигурант участвовал в убийстве еще двух человек.

Алексей Олесик находился в федеральном розыске с 2002 года. В ноябре 2025 года его задержали в Шахтах Ростовской области, где злоумышленник скрывался под именем Алексея Черкасова. Подсудимый признал вину и заявил о раскаянии в начале судебного процесса.

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Никита Черненко