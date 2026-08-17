Киллера банды «29-й комплекс» приговорили к 19 годам за убийство депутата
Мосгорсуд вынес приговор участнику банды «29-й комплекс» Алексею Олесику. Его приговорили к 19 годам колонии и штрафу в 50 тыс. руб. Суд также удовлетворил гражданские иски на 3 млн руб., сообщил РЕН ТВ.
Подсудимого признали виновным в участии в банде, организации преступного сообщества и убийстве двух и более лиц. Ему также вменили незаконный оборот оружия и использование поддельных документов.
По версии следствия, в 1999 году Олесик застрелил депутата из Елабуги Айдара Исрафилова по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Кроме того, фигурант участвовал в убийстве еще двух человек.
Алексей Олесик находился в федеральном розыске с 2002 года. В ноябре 2025 года его задержали в Шахтах Ростовской области, где злоумышленник скрывался под именем Алексея Черкасова. Подсудимый признал вину и заявил о раскаянии в начале судебного процесса.
Подробнее — в материале «Ъ» «Киллера настигло прошлое».
Уголовное дело в отношении Алексея Олесика рассматривал Московский городской суд 4 мая 2026 года, тогда же начался процесс. По данным следствия, Олесик был личным охранником лидера группировки «29-й комплекс» Адыгана Саляхова до августа 1999 года, а затем стал полноправным членом ОПГ, согласившись участвовать в тяжких преступлениях. По версии следствия, Шакиров передал Олесику переделанный из газового пистолет для убийства Айдара Исрафилова, а Саляхов поручил это преступление бригаде Рузаля Асадуллина, который, в свою очередь, перепоручил его Олесику.
Заказчиком убийства депутата из Елабуги Айдара Исрафилова, по версии следствия, выступал Ильшат Гафуров, который в мае 2025 года был приговорён к 22 годам колонии (позже срок снизили до 18 лет) за организацию убийства Исрафилова. Согласно материалам дела, Исрафилов угрожал публично изобличить преступную деятельность Гафурова и руководителей ОПС «29-й комплекс», а также намеревался избраться в Госдуму, чтобы получить больший политический вес. Гафуров, занимавший тогда пост главы Елабуги, не позднее августа 1999 года решил устранить Исрафилова и предложил бандитам $100 тыс. за убийство. Лидер ОПГ «29-й комплекс» Адыган Саляхов в сентябре 2023 года был приговорён Савеловским судом Москвы к 25 годам колонии за причастность к убийству Исрафилова.